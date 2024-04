Minister Mesec o spremembah, ki jih prinaša pokojninska reforma

Vlada je sprejela izhodišča za pokojninsko reformo, ki jih bodo predstavili Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), a znano je, da se v luči pokojninske reforme delovna doba ne bo spreminjala. Več o pokojninski reformi je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec povedal oddaji Odmevi.

Usklajevanje Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju je potekalo več kot leto dni, je povedal minister, potreben je le še dodaten krog usklajevanj s socialnimi partnerji. »Lahko pa povem, da se ena stvar definitivno ne bo spreminjala in ni na mizi – to je, da je 40 let dela dovolj, tako bo tudi ostalo.«

Izenačitev pogojev za upokojitev pri moških in ženskah bo ostala, na vprašanje, katera leta se bodo najbolj upoštevala in koliko, pa je Mesec odgovoril, »da je 40 let dela dovolj. Bom dal dva primera, nekdo, ki je končal srednjo šolo in dela v industriji, je najverjetneje začel delati pri osemnajstih ali pa pri 20 letih, sam sem recimo začel delati pri 27 letih, zato ni pravično, da greva midva istočasno v pokoj. Tisti, ki so prišli pozneje na trg dela, bodo delali dlje, tisti, ki so prišli prej, bodo lahko šli prej.«

Kot je dejal, je v reformi predvideno, »da bomo v sklepni epizodi kariere, se pravi tam nekje pri 58., 60. letu, za zaposlene delali karierne načrte, se pravi, če je treba, se prilagodi delovno mesto, ker nekomu, ki dela v skladišču in prenaša težka bremena, je verjetno to zelo težko delati po 60. letu in bo treba njegovo delovno mesto prilagoditi zato, da bo lahko delal dlje,« je dejal v Odmevih.

Obetajo se spremembe v letih za pokojninsko osnovo

Na vprašanje, kaj je potem v reformi sploh reformnega, je minister Mesec odgovoril, da so »parametre nastavili tako, da je sistem na dolgi rok vzdržen.

Nakazal je, da se bodo v reformi dotikali tudi olajševalnih okoliščin, kot je pri moških JLA in pri ženskah otroci, prav tako pa se obetajo spremembe tudi pri tem, katera leta se bodo upoštevala ta pokojninsko osnovo.

Kakšna je časovnica?

V drugi polovici leta je predviden socialni dialog, v parlamentarno proceduro bo šla reforma predvidoma na začetku prihodnjega leta.

Kaj je v reformi reformnega, pa bo jasneje čez nekdaj tednov, je napovedal minister Mesec.