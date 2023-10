Minister Mesec ne ve, kaj je bilo na seji, poslanka SDS pa: »Jutri ne bo vedel, ali je še minister« (VIDEO)

Kot smo že poročali, odnosi znotraj koalicije te dni niso najbolj rožnati. Kot je znano, sta na točki usklajevanja socialnih transferjev z inflacijo za prihodnje leto sta trčila premier Robert Golob in minister za delo iz kvote Levice Luka Mesec. Golob je namreč v odgovoru na vprašanje poslanca Levice Milana Jakopoviča napovedal, da bodo dodatne vire v proračunu našli s trošarinami na tobačne izdelke, sladke in žgane pijače. »Zato, da bomo zagotovili sredstva, ki jih vaš minister ni uspel,« je bil oster.

Poslanka SDS sporoča: Jutri ne bo vedel, ali je še minister

Zdaj pa se je na ministra za delo spravila še poslanka opozicijske SDS Jelka Godec. Na omrežju X je tako ugotovila, da Luka Mesec »jutri ne bo vedel, ali je še minister«. To je utemeljila z besedami, da minister nekaj dni nazaj ne ve, da ima manjko v proračunu za 300 milijonov ecvrov a socialne transferje, nato pa ne ve katere točke so bile na četrtkovi seji vlade.

Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob tem je tudi delila posnetek novinarske konference po seji vlade, kjer so ministra spraševali, kakšno je stališče Levice do uvajanje nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Mesec je na novinarsko vprašanje namreč odgovoril, da tega predloga sploh ni bilo na vladi.

A kot smo že poročali, je vlada danes sprejela odločitev o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Nadzor bo Slovenija uvedla v soboto, 21. oktobra, so povedali na novinarski konferenci po seji vlade.