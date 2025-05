Minister Maljevac podpisal pismo o nameri, to so glavni nosilci investicije

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes obiskal Dom upokojencev Domžale in ob tem podpisal pismo o nameri za izgradnjo nove enote doma upokojencev v naselju Mala Loka. Nova enota bo zagotavljala okvirno 48 mest za stanovalce in prostore za dnevno varstvo, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

Kot so sporočili, je minister za solidarno prihodnost Maljevac pismo o nameri za izgradnjo nove enote podpisal skupaj z direktorico Natašo Zalokar in županjo domžalske občine Renato Kosec.

Projekt obsega rekonstrukcijo obstoječega objekta, ki je trenutno še v lasti Samostana sester sv. Križa na Mali Loki, ter novogradnjo, s čimer bodo zagotovili nove kapacitete in omogočili dvig standarda tako za stanovalce kot zaposlene. Hkrati bo to omogočilo razvoj doma starejših na matični lokaciji v Domžalah, so sporočili.

Glavni nosilci investicije

»Ko gradimo nove kapacitete za starejše, ne gradimo le prostorov. Gradimo prihodnost, ki je varna, dostojna in vključujoča. To je naš skupni cilj in današnji podpis je korak na tej poti,« je povedal minister Maljevac. Objekt bo namreč zasnovan po sodobnih standardih dolgotrajne oskrbe, z ustrezno urejenimi zunanjimi površinami.

Glavni nosilci investicije so ministrstvo za solidarno prihodnost, Dom upokojencev Domžale in občina Domžale, so še sporočili.