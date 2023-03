Minister Luka Mesec pred sodnika, krivde ne priznava

Minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec ne priznava krivde v zasebni tožbi, ki jo je zoper njega zaradi žaljive obdolžitve vložil davčni svetovalec Rok Snežič. Obramba ministra je danes v sodni spis vložila vrsto medijskih objav, s katerimi dokazuje, da je bil Snežič že obsojen in tudi v več kazenskih postopkih.

Danes na okrožno sodišče v Ljubljani nista prišla niti minister Mesec niti Snežič, je pa minister prevzel obtožnico in zoper njo tudi vložil ugovor. To pomeni, da krivde ne priznava, je poudaril sodnik Marko Pogačnik in dodal, da zato danes tudi ni bila potrebna ministrova prisotnost na sodišču.

Dokazni predlogi predvsem medijski članki

Ministrov odvetnik Marko Bobič pa je danes v sodni spis vložil nove dokazne predloge, predvsem medijske članke, iz katerih naj bi izhajalo, da so besede kriminalec, oligarhija in klika resnične.

S članki in medijskimi objavami Bobič med drugim dokazuje, da je bil Snežič v Sloveniji že v več kazenskih postopkih in tudi že na prestajanju zaporne kazni ter da mu je bil prepovedan vstop v BiH. Med dokazne predloge je uvrstil članke, iz katerih izhaja, da Snežič z ženo v Mariboru gradi vilo in da naj bi denar za njeno gradnjo izhajal iz nezakonitih poslov. Med dokaznimi predlogi je navedel tudi članek, iz katerega izhaja, da so uslužbenci finančne uprave Snežičevi ženi pred časom zasegli avtomobil zaradi suma davčne utaje.

Bobič je v sodni spis uvrstil tudi zaslišanje Snežiča na parlamentarni komisiji, ki je preiskovala nezakonito financiranje političnih strank, ob čemer se je Snežiču očitalo, da naj bi sodeloval z Dijano Đuđić, sicer znano kot posojilodajalko stranki SDS.

Snežičev odvetnik želi dokazati nasprotno

Snežičev odvetnik Goran Janžekovič pa je danes v spis vložil vrsto dokaznih predlogov, s katerimi dokazuje, da Snežič v Sloveniji in na območju BiH ni bil kaznovan in da tudi ni imel prepovedi vstopa v BiH.

Med drugim je v spis vložil potrdilo sodišča v Banjaluki iz septembra lani, iz katerega izhaja, da se zoper Snežiča ne vodi noben kazenski postopek, in dopis, iz katerega izhaja, da Snežič v BiH ni bil nikoli obsojen za kazniva dejanja. Med dokazne predloge je med drugim vložil odločbo Komisije za preprečevanje korupcije o vpisu Snežiča v register lobistov, dokazilo o njegovem vpisu v register lobistov v Sloveniji ter prepis dokazila, da je Snežič davčni svetovalec.

Sodišče je Janžekoviču naložilo še, naj sodišču predloži posnetek predvolilnega soočenja devetih parlamentarnih strank na prvem programu Televizije Slovenija marca lani, na katerem naj bi bile izrečene inkriminirane besede in so povod za Snežičevo tožbo.