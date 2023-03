Minister Loredan povedal svojo plat zgodbe: Bil sem naiven

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je na oceno Komisije za preprečevanje korupcija (KPK), da njegovo komuniciranje s predstavnikom zdravniškega sindikata Fides Gregorjem Zemljičem ni bilo v skladu z najvišjimi standardi integritete, odzval z besedami, da je bil »«takrat še nekoliko naiven«. Zagotovil je, da se je iz tega nekaj naučil.

Minister za zdravje je dejal, da se je za ta klic že večkrat opravičil, tudi javnosti. »Jaz se moram osebno zavedati, da sem javna oseba, minister za zdravje in da se vsak moj korak seveda spremlja in gleda,« je dejal. Mislil je, da gre za zasebni klic vodji Fidesovih pogajalcev Gregorju Zemljiču in da bo tako tudi ostalo, je pojasnil. »Lekcija je šla skozi, jaz sem se nekaj od tega naučil, s predsednikom vlade sva se pogovorila in od takrat je moje delovanje kristalno jasno,« je še dejal.

KPK je namreč ocenila, da ministrovo komuniciranje ni bilo v skladu z najvišjimi standardi integritete. Vladi je priporočila, naj natančneje definira postopek in sankcije ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarje vlade in ministrstev. KPK je prijavo prejela novembra lani.

Napovedal naj bi jim vojno

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so ministru očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od vodje Fidesovih pogajalcev Gregorja Zemljiča zahteval podpis stavkovnega sporazuma z vlado. Ob tem naj bi dejal, da ima »ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides«.

Fides je omenjeni pogovor prijavil vladi glede kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev. Predsednik vlade Robert Golob je nato ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Do vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade je izrazil pričakovanje, da tako z notranjo kot tudi z zunanjo javnostjo komunicirajo spoštljivo in profesionalno, so še spomnili pri KPK.

