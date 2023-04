Minister Loredan jasen: »Dejstvo je, da je dvig za 10 evrov za marsikoga preveč«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je srečal s predstavniki zasebnih zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Napovedal je, da bodo do 1. maja pripravili rešitev, s katero bi preprečili nadaljnji dvig premij. Ob tem ni izključeno niti krajšanje časovnice ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na današnjem srečanju so predstavniki zavarovalnic ministru, kot je dejal, pojasnjevali, da je 74 milijonov evrov rezerviranih sredstev, ki so jih z interventnim zakonom namenili za opravljanje storitev, »po njihovih izračunih praktično porabljenih«.

Zavarovalnica Generali kot prva ugotavlja, da so ta sredstva v celoti porabili. Ob povišanju produktivnosti, ki presega oziroma je vsaj na stopnji iz leta 2019, pričakujejo, da bodo potrebna sredstva za plačilo zdravstvenih storitev s strani zavarovalni bistveno višja od sredstev, zbranih s premijami, je dejal minister. Generali bo z majem tako za 10 evrov oz. 30 odstotkov zvišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Tak dvig premije je po oceni vlade neupravičen, je ponovil minister. Napovedal je, da bodo naredili natančno analizo, so pa že ugotovili, da so se stroški v zdravstvenem sistemu bistveno zvišali »in to precej več, kot smo mislili«.

Začeli so se soočati z dejstvi

Kot je dejal, so se danes »začeli soočati z dejstvi«, nadaljujejo naslednji teden v četrtek, tudi na vladni strani bodo iskali rešitve. »Moramo stopiti na stran ljudi. Dejstvo je, da je dvig za 10 evrov za marsikoga preveč,« je ocenil. Ob tem je opozoril, da lahko, če vse tri zavarovalnice enakomerno dvignejo premijo, pride do tega, da prebivalci ne bodo več plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na ministrstvu od zavarovalnic sedaj pričakujejo mesečna poročila, koliko sredstev je bilo porabljeni in za kaj. »Verjetno bomo potrebovali nekaj časa, ampak do 1. maja bo vse jasno« je dejal.

V aprilu bodo tako po njegovi napovedi našli rešitev. Kot poudarja minister, želijo, da do dviga premij dopolnilnega zavarovanje ne pride.

»Dobro je to, da obstaja interes na vseh straneh, da do dviga premije ne pride. Kako bomo to naredili, pa v tem trenutku težko rečem,« je dejal. Na vprašanje, ali je odprta možnost zamrznitve cen premij in da bi del krila država, je Bešič Loredan dejal, da so »vse opcije odprte«.

Vztrajali bodo tudi pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Časovnico pa bi po besedah ministra lahko tudi skrajšali, za zdaj je namreč predvideno, da bi dopolnilno zavarovanje ukinili s 1. januarjem 2025.