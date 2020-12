Minister Logar odhaja v ZDA, Janša pa v Izrael

Zunanji minister Anže Logar je danes na skupni seji odborov DZ za zunanjo politiko iz zadeve EU napovedal, da gre prihodnji teden na obisk v ZDA. Kot so za STA povedali na zunanjem ministrstvu, se bo Logar v začetku tedna v Washingtonu srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom.



Logar v ZDA odhaja na povabilo Pompea, gre pa za povratni obisk po obisku ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji avgusta letos, so še sporočili z MZZ.



Premier Janez Janša se bo v ponedeljek in torek mudil na uradnem obisku v Izraelu. Kot napovedujejo v kabinetu predsednika vlade, bo obisk priložnost za pogovore o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence.



Obisk po navedbah Janševega kabineta predstavlja potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama in priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces, ter nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence.