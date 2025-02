Minister Kumer: Zmede s položnicami bo konec, zneski bodo med najnižjimi v zadnjih letih

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je na današnji novinarski konferenci po seji vlade sporočil, da bo zmede s položnicami konec.

Kot pravi Kumer, je bil v državnem zboru sprejet interventni zakon, ki bo za januar in februar konkretno znižal omrežnino gospodinjstvom in posledično zneske na položnicah za plačilo elektrike.

Januarske položnice bodo prišle nekoliko kasneje, ukrepi pa bodo delovali takoj. Minister je napovedal tudi, da bosta položnici za januar in februar med najnižjimi v zadnjih letih. »Znašala bo okoli 54,5 evra, decembra je bila povprečna 69,7 evra,« je dejal.

Kaj pa nas čaka marca?

»Vlada je danes sprejela uredbo, s katero od marca še naprej v celoti oprošča vsa gospodinjstva plačevanja prispevka SPTE in OVE. Pričakujem, da bo položnica povprečnega gospodinjstva za marec približno na ravni tiste iz septembra oziroma celo marca lani, ali celo nižja. To pomeni definitivno pod 70 evrov. Verjetno bo povprečje okoli 65 evrov. To je naš cilj. Odvisno seveda od cen, ki jih bodo dobavitelji objavili,« je še dejal minister.

Z omenjeno uredbo pa po besedah ministra odpravljajo tudi negativne posledice, ki jih je za posamezne sezonske odjemalce, na primer žičnice in namakalne sisteme povzročil nov sistem omrežnin.

Ali bodo dobavitelji upoštevali pozive ministra, naj znižajo cene, pa je seveda povsem druga zgodba. Kaj so nam odgovorili ta teden, preberite v članku na tej povezavi.