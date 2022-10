Minister Kumer razburil žičničarje: jim bo vlada prepovedala obratovanje?

Napoved ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, da bi lahko v skrajnem primeru zaradi varčevanja električne energije zapirali žičnice in smučišča, razburja slovenske žičničarje na noge. Ogorčeni so, ker so na udaru že vse od začetka covidne krize. Opozarjajo, da še vedno okrevajo po covidu in da zapiranja smučišč ne morejo sprejeti. Kumar jih je v nedeljo s svojimi izjavami, da se bo to zgodilo le v skrajnem primeru, do katerega je zelo daleč. Kot primer je navedel, da bi do tega lahko prišlo, če bo na primer treba izbirati med bolnišnico ali smučiščem.

Priložnosti za varčevanje na področju energije Kumar vidi drugje. Med prvimi so zapovedana nižja temperatura ogrevanja – zdaj velja to le za priporočilo. Sledil bi lahko izklop razsvetljave na javnih površinah, kjer to ne bi ogrožalo varnosti. Če to ne bi bilo dovolj, bi bili na vrsti deli industrij, ki porabijo največ. Izpostavil je podjetje Talum Kidričevo in jeklarne in železarne ter odjemalce v Rušah, Štorah in na Ravnah na Koroškem, kjer so zaključeni distribucijski sistemi. Poudaril je, da je prioriteta jasna – da ljudje ne ostanejo na mrzlem in da bo še naprej nemoteno delovala živilska industrija.