Minister Kumer napovedal nižje položnice za elektriko. Mu verjamete?

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je v Odmevih komentiral konec več kot dveletnega obdobja zamejenih cen energentov. Aprila bodo gospodinjstva prejela položnice za marec po tržni ceni, zneski bodo višji, a jih bo nekoliko ublažil prehod v nižjo omrežninsko sezono.

Nižje cene za 10 odstotkov?

«Vse simulacije kažejo, kar so kazale tudi že pred enim mesecem, ko sem napovedoval, da bodo morali biti izhodni ceniki največjih dobaviteljev od marca naprej nižji in da bodo računi od marca naprej – v aprilu bodo dobili gospodinjski odjemalci račune za mesec marec – od pet pa tudi do 10 odstotkov pri najcenejšem dobavitelju nižji kot lanskega marca,« je pojasnil minister in dodal, da prvi objavljeni ceniki nekaterih dobaviteljev to že potrjujejo.

Pričakuje še dodatno zniževanje cen

Povedal je, da je pisal združenju dobaviteljev električne energije in jih pozval, naj delujejo transparentno. Večina dobaviteljev, vsaj tistih glavnih, je že objavila cenike elektrike.

Verjamete napovedim ministra o nižjih cenah elektrike? FOTO: Leon Vidic/delo

Ocenil je, da bodo cene elektrike nižje tudi za 10 odstotkov.

»Samo eden ali dva še nista objavila in s tem tvegata, da bosta velik del odjemalcev tudi izgubila, ker mislim, da bodo odjemalci kaznovali netransparentnost,« je poudaril Kumer in dodal, da je prav, da se znova začenja »tržni boj dobaviteljev z nizkimi cenami«. Kumer pričakuje, da se bodo čez leto cene na akcijskih cenikih še dodatno zniževale.

