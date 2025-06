Zaradi zaprtja črpalke upor občanov v Črnem Vrhu nad Idrijo, omenjajo tudi blokade cest

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek vodstvo Petrola poziva k ustavitvi in odpravi ukrepov, ki jih je sprejelo v zadnjih dneh zaradi nasprotovanja novi regulaciji cen pogonskih goriv. Kot poudarja, ukrepi, ki bi neposredno prizadeli javnost, ne smejo postati orodje za izražanje nestrinjanja z vladnimi politikami.

Kot je v pismu predsedniku uprave Petrola Sašu Bergerju zapisal Jevšek, lahko nasprotovanje vladnim odločitvam v družbi izrazijo drugače, kot z zapiranjem bencinskih servisov v oddaljenih in manjših krajih, ustavitvijo razvojnih naložb ter zamrznitvijo sponzorstev in donatorstev.

»Svoje nestrinjanje zoper odločitev vlade lahko izrazite na prihajajočih volitvah ali celo odstopite kot predsednik uprave. Lahko nadaljujete z dialogom z vlado in iščete rešitev. Toda tisto, česar pa ne smete storiti, je kaznovanje ljudi zaradi nestrinjanja z vladno odločitvijo,« je navedel Jevšek.

Medtem je danes potekal tudi zbor krajanov v Črnem Vrhu nad Idrijo glede zaprtja bencinskega servisa Petrol. Kot je navedel poslanec Andrej Poglajen (SDS) je njihovo sporočilo jasno: »Vlada in in Petrol naj takoj prenehajo biti bitke na plečih državljanov. Ne bomo pustili, da so prebivalci Črnega Vrha vaš poligon za politično preigravanje. Zahtevamo takojšnje odprtje bencinskega servisa, v nasprotnem primeru sledijo blokade ceste na relaciji Črni vrh - Ajdovščina in Črni vrh - Idrija ter okoliških Petrolovih servisov«.

Če rešitve ne bo, bodo stopnjevali pritisk, omenjajo tudi zaprtje ceste

Predsednik krajevne skupnosti Gregor Rupnik je za STA povedal, da je to za kmete velik udarec, saj imajo v poletnem času precej dela in zato bencinski servis nujno potrebujejo. Krajani so opozorili, da skladiščenje večjih količin goriva doma lahko pomeni dodatno nevarnost.

Rupnik je napovedal, da bodo vladi in Petrolu poslali protestno pismo, od njih pa do naslednjega konca tedna pričakujejo odgovor. Če rešitve ne bo, bodo stopnjevali pritisk z novim protestom, je še pojasnil in omenil tudi možnost drugih aktivnosti, med drugim zaprtja ceste.