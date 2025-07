Minister Jevšek gradil na črno? Namesto dovoljene garaže postavil panonsko hišo

Namesto delno odprte garaže z nadstreškom danes v Filovskem Gaju stoji pravljična panonska hišica z mansardo, teraso in slamnato streho. A dovoljenje, ki ga je leta 2021 dobil minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, je bilo izdano za povsem drugačen objekt. Primer zdaj preučujejo gradbeni, kmetijski in kulturni inšpektorat.

Dovoljenje za garažo, zgrajena bivalna hiša

Gradbeno dovoljenje murskosoboške upravne enote je dovoljevalo gradnjo manjše, delno odprte garaže na treh parcelah, ki so kulturni spomenik lokalnega pomena. A danes tam stoji objekt, ki močno spominja na panonsko bivalno hišo v dveh etažah, ki sega celo čez četrto parcelo, zanjo pa ni bilo izdano kulturnovarstveno mnenje.

Po poročanju portala Oštro naj bi bil zgrajeni objekt po izračunih kar dvakrat večji od dovoljenega. Prav tako ni vpisan v kataster nepremičnin, čeprav bi po zakonu moral biti.

Minister: »Hišo želim legalizirati«

Jevšek kršitve ne zanika povsem, priznava pa, da je prišlo do napake pri umeščanju strehe, ki delno sega na kmetijsko zemljišče. »Hišo bi rad legaliziral, a za zdaj še ne morem,« pravi in dodaja, da je že leta 2023 podal vlogo za spremembo namembnosti, a ta ne more steči prav zaradi strehe, ki sega izven gradbenega območja. Rešitev vidi v spremembi občinskega prostorskega načrta.

Postavil je panonsko hišo, podobno tej na fotografiji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kljub razkritjem ostaja prepričan: »Vsi objekti v Filovskem Gaju so postavljeni zakonito. V postopku sodelujem in bom vsa pojasnila podal pristojnim inšpektorjem.«

Obenem poudarja, da je vesel, ker se rekonstrukcija prekmurskih hiš sploh obravnava kot pomembna tema.

Inšpektorji še brez ukrepanja

Gradbeni inšpektorat je bil z zadevo seznanjen že aprila letos, a zaradi drugih prednostnih prijav nadzora še niso izvedli. So pa prijavo zaradi suma kršitev Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o varstvu kulturne dediščine odstopili kmetijskemu in kulturnemu inšpektoratu.

Kmetijski inšpektorat je ugotovil, da objekt presega dimenzije iz gradbenega dovoljenja, vendar nadaljnji nadzor ni v njihovi pristojnosti. Kulturni inšpektorat pa je že pričel postopek, ki še poteka.

Oaza namesto parkirišča

Objekt danes deluje kot skrbno urejena vikend hišica z možnostjo ogrevanja in očitnimi bivalnimi elementi. Lokacija je zaščiten kulturni spomenik, kar zahteva še dodatne omejitve. Jevšek pa vseeno meni, da je bolje, da tam stoji »ohranjena prekmurska kmečka hiša kot garaža za avto,« so poročali v oddaji 24ur.

Zadevo bodo torej razjasnili inšpekcijski postopki. Do takrat pa ostaja odprto vprašanje: je minister zgolj malomarno gradil, ali namerno mimo pravil?