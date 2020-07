Minister je premieru predal kuverto, on je rekel dobro

Notranji ministerje za TV Slovenija danes povedal, da je gesto premierja Janez Janše, ki ga je prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli , vzel resno. »Vsekakor bom v naslednjih dveh, treh dneh o tem temeljito premislil. Že danes pa lahko rečem, da bom to gesto sprejel vsaj za čas do moje interpelacije,« je dejal.Janša je v petek za TV Slovenija pojasnil, da Hojsovega odstopnega pisma še ni odprl in da »smo v situaciji, ko ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan, nujno potrebujemo«. Napovedal je še, da bo odstopno pismo odprl v primeru, če si Hojs ne bo premislil, a takrat, ko bo imel novega človeka za mesto notranjega ministra.Na vprašanje o poročanju, da je odstop že sprejel, je Janša dejal: »To ste vi poročali, dvomim, da imate kako mojo izjavo, v kateri sem to rekel.« Hojs je sicer 30. junija na novinarski konferenci dejal , da »kar se tiče mojega odstopa, sem o njem 15 minut pred to novinarsko konferenco obvestil predsednika vlade, predsednik vlade je sprejel moj nepreklicni odstop». Tudi 3. julija je na novinarski konferenci poudaril, da je odstopil nepreklicno: »Odstopa, ki je nepreklicen, se ne da preklicati.«V današnjem telefonskem pogovoru za TV Slovenija pa je Hojs pojasnil, da je morda sam takratni premierjev odziv napačno interpretiral. Kot je povedal, je šel k premierju, mu v kuverti prinesel svojo odstopno izjavo in povedal, kaj v njej piše. »Predsednik je odgovoril 'dobro',« je povedal Hojs, ki pravi, da je lahko ta dobro, kot ga je sam razumel, bil z njegove strani napačno interpretiran.»Enostavno sem razumel, da s tem,ko je prevzel kuverto in rekel dobro, da se je pač z mojim odstopom strinjal,« je še dejal Hojs.