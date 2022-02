Vsi govorijo o ministru Alešu Hojsu. Ste slišali, kaj je rekel?

Notranji minister Aleš Hojs je v oddaji 24ur zvečer razkril, da so ga leta 1982 na Ljubelju zaprli, »zgolj zato, ker je bil za samostojno Slovenijo«. S tem je dopolnil odgovor Luki Mescu, kako lahko »fantazira o socializmu«, če ga pa ni doživel na lastni koži.

Franci Kek se je nato na twitterju spraševal, ali je prav slišal Hojseve besede o zaprtju. Minister mu je kmalu odgovoril pritrdilno in opisal, kaj se je zgodilo. Kot je pojasnil, sta se takrat s kolegom vračala s študentskega štopanja po Evropi, nakar ju je milica zaprla za 48 ur. Tam naj bi ju spraševali, s kom sta se dobila, a to še ni bilo vse. »Da lahko o samostojnosti le sanjamo in da naj umirimo nore ideje, ki so jih zaznali viri! Nismo le beril brali in ministrirali. Še kaj v pojasnilo?« je zapisal Hojs.

Kek se je še pred Hojsovim odgovorom ponorčeval, češ je »junaka osamosvojitve« verjetno ustavil carinik, ob njem pa naj bi bila njegova mama. »Ne carinik. Miličnik. Noben junak, samo slika, kaj se je dogajalo v socializmu. Za vas je tako ali tako svet zgolj norčevanje, zato zaključujem debato o tem. Želim vam veliko uspeha pri vaših norčavih skritih kamerah,« pa je Keku odgovoril minister.