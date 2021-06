Minister Hojs »piknil« Pirc Musarjevo, ta odgovarja takole

Direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je kazensko ovadil pravnico(poleg nje še predstavnico, predstavnico Pravne mreže), ker da gre za krivo ovadbo, smo poročali . Minister, s katerim je Pirc Musarjeva pogosto na nasprotnih bregovih, jo je prek twitterja 'piknil', ali morda potrebuje pravnega svetovalca. Nekdanja televizijska voditeljica in informacijska pooblaščenka, danes pravnica, se je odzvala takole: »Mislim, da ste g. Urbaniji slabo svetovali in se bom vašim uslugam zato odrekla.«Spomnimo, Pravna mreža za varstvo demokracije je na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila direktorja direktorja Ukoma Urbanijo , ta pa se je zdaj odločil, da gre za krivo ovadbo.