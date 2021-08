Minister Hojs jim je zabrusil: Začnite delati, lenuhi

»Za (ne)varovanje poslancev pred Državnim zborom naj bi bil po besedah šefa Sindikat policistov Slovenije (op. a.) odgovoren generalni direktor (policije, op. a.)oz. celo jaz, ker nisem spremenil območij pristojnosti varovanja. Začnite delati v policiji, spoštovani sindikalisti in nehajte politizirati in iskati izgovore,« je na twitterju zapisal notranji ministerNa odziv sindikata ni bilo treba dolgo čakati. »Drži, spoštovani minister, predlagamo Vam, da se seznanite z določbami 32. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji,« so mu odgovorili. Hojs pa jim je zabrusil: »Ste izdelali oceno tveganja ? Niste !! ZAČNITE DELAT LENUHI !!!«Spomnimo: Olaj je odredil strokovni nadzor nad delom policijske enote, ki varuje državni zbor, zaradi pomislekov o pasivnosti policistov, potem ko so bili julija nekateri poslanci deležni fizičnih in verbalnih napadov po sprejemu novele zakona o nalezljivih boleznih.