Minister Gantar zagrozil s popolnim lockdownom

Tatjana Lejko Zupanc: Zaposlene krvavo rabim

Bohinjsko osnovno šolo zaradi okužb zaprli, pouk poteka na daljavo

Na Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici se je v zadnjih dneh močno povečalo število okuženih z novim koronavirusom. Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužb, zaradi česar bi lahko zmanjkalo kadra tudi za šolanje na daljavo, je od danes matična šola zaprta, pouk za vse učence pa poteka na daljavo.

Minister za zdravjeje po nedeljski razglasitvi epidemije in na novo sprejetih ukrepih v začetku tedna danes presenetil z izjavo, da bi uvedel popolno ustavitev javnega življenja. Da bi to tega prišlo, se mora s predlogom strinjati vlada.»Glede na trend naraščanja okužb osebno menim, da bi morali čim prej sprejeti popolno zaustavitev javnega življenja. Čas za to odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, državo lahko zapremo brez večje škode, če dodamo še en teden, da bi se stvari dale obvladovati,« je dejal minister.Na dopoldanski novinarski konferenci je gospodarski ministernakazal, da mu ideja o lockdownu ni všeč, a da bodo vsi nadaljnji ukrepi odvisni od epidemiološke slike. »Delamo vse, da bomo omogočili kolikor toliko normalno« .Popolnega zapiranja javnega življenja si ne želi niti predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je na novinarsko vprašanje, ali bi morali v tem trenutku popolnoma zaustaviti javno življenje, odgovorila, da je to na nek način že ustavljeno. »Seveda pa ima taka zaustavitev posledice tudi na drugih področjih - na primer zaprtje vrtcev. Številni zaposleni v zdravstvu imajo tudi majhne otroke. Kako bodo zdaj organizirali varstvo? Vsakega od njih krvavo rabim,« je bila jasna Lejko Zupanc.Vladni govorecje za popoldan napovedal novinarsko konferenco, na kateri bo gostoval zdravstveni minister Gantar.