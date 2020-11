Minister Gantar sporočil dobro novico: Nadomestilo bo 100-odstotno

Čeprav delajo v prvih linijah v boju s koronavirusom, jih delodajalci izigravajo. Zdravstveni delavci, zaposleni v domovih za starejše in drugih socialnih zavodih, so ogorčeni, ker ostajajo brez stoodstotnega nadomestila plače ob bolniški odsotnosti, če se okužijo na delovnem mestu.To bi jim namreč pripadalo le ob poškodbi na delovnem mestu, tega obrazca pa jim delodajalci nočejo izpolniti. V tem primeru morajo namreč nadomestilo kriti iz lastnega žepa. Čeprav so že predlagali, da bi ta sredstva namenili iz proračuna, predlog za zdaj ni bil sprejet.Po poročanju o težavah zdravstvenih delavcev, ki so na delovnem mestu dobili okužbo pa se je na Twitterju odzval zdravstveni minister, ki je zagotovil, da nadomestila bodo: »Strinjam se, da so zdravstveni delavci oz. vsi, ki delajo s covid pacienti, v primeru okužbe, upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost. Najbolj izpostavljenim gotovo pripada 100% nadomestilo.«