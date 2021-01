Minister Cigler Kralj pred pragom interpelacije

Zahteva za sklic nujne seje DZ

Po neuradnih informacijah STA se bo moral minister za delozaradi dodelitve sredstev Zavodu Iskreni zagovarjati tudi na interpelaciji. Spisali naj bi jo v LMŠ in jo že poslali v usklajevanje več opozicijskim strankam. Prvak strankeje na Twitterju zapisal, da gre za »kapljo čez rob«, opozicija pa je dolžna ukrepati.Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije. Na razpisu so ob drugih izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja.V LMŠ, SD, Levici in SAB so že v torek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno. V Levici in SAB so danes tudi zahtevali ministrov odstop. LMŠ, SD, Levica in SAB so kritične tako do povezav ministra z zavodom kot izvedbe javnega razpisa, na katerih je dobil sredstva, in dejavnosti zavoda.A so šli v LMŠ še korak dlje in spisali tudi interpelacijo, je neuradno izvedela STA. Pred vložitvijo jo bodo poskusili uskladiti še z nekaterimi drugimi opozicijskimi poslanskimi skupinami. Interpelacijo sicer lahko vloži najmanj deset poslancev.Na ministrstvu so danes pojasnili, da minister Janez Cigler Kralj v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek omenjenega razpisa. Ravno tako po njihovih navedbah ne drži trditev, da je odločitev o dodelitvi sredstev sprejel sam minister. Cigler Kralj se je soustanoviteljem Zavoda Iskreni priključil 12 let po ustanovitvi zavoda, nato pa se iz njih ter organov zavoda izključil lansko leto, pred nastopom ministrske funkcije, so še navedli.