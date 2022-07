Minister Boštjančič presenetil: Položnice bodo nižje od nekaj 100 do prek 1000 evrov!

Vlada je na današnji seji sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost (DDV) na energente za vse uporabnike, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto.

Načrtovane spremembe je vlada sprejela v obliki predloga zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov. V obravnavo in sprejetje državnemu zboru ga pošilja po nujnem postopku, razkriva sporočilo za javnost po seji vlade.

Vlada predlaga znižanje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter za daljinsko ogrevanje. »Z začasnim znižanjem stopnje davka na dodano vrednost z 22 odstotkov na 9,5 odstotka vlada naslavlja posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, med ogrevalno sezono. Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce omenjenih energentov,« je v sporočilu za javnost navedel vladni urad za komuniciranje.

»Vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba intenzivno pripravlja ukrepe za blažitev draginje. Danes je minister za finance Klemen Boštjančič iz kvote Gibanja Svoboda napovedal nižje položnice za vse! Za čas ogrevalne sezone med 1. septembrom in 31. majem 2023 bo namreč za zemeljski plin, elektriko, lesno biomaso in daljinsko ogrevanje veljal nižji, 9,5-odstotni DDV. Učinke ukrepa bodo najbolj čutila gospodinjstva, ki bodo prihranila od nekaj 100 € do prek 1000 €. Sledila bo regulacija cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja,« je Gibanje svoboda zapisalo na svojih uradnih straneh.

Nižji DDV na elektriko in zemeljski plin dopolnjuje že sprejeti ukrep regulacije cen teh energentov. Pri lesu za kurjavo in daljinskem ogrevanju pa je nižji DDV prvi ukrep, s katerim vlada naslavlja energetsko draginjo, je spomnil Boštjančič.

Nižjega DDV zaradi evropske direktive ni mogoče uvesti za kurilno olje, vlada pa ima omejene možnosti tudi pri lesni biomasi, kjer ne more regulirati cen. »Nadejamo se, da se znižanje tu ne bo prelilo v višje marže trgovcev,« je dejal.

V naslednjih korakih pa bo vlada naslovila še regulacijo cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja, je še napovedal minister.

Zaradi nižjega davka se bo v državni proračun steklo okoli 130 milijonov evrov manj sredstev, in sicer okoli 40 milijonov letos in 90 milijonov evrov v prihodnjem letu. Učinek za gospodinjstva pa bo tekom kurilne sezone predvidoma od nekaj sto evrov do več kot tisoč evrov, je povedal Boštjančič.

Napovedal je tudi, da bo vlada zelo verjetno pripravila rebalans proračuna za letošnje leto. »Nobena skrivnost ni, da bosta tako odhodkovna kot prihodkovna stran bosta precej drugačni od tistih v sprejetem proračunu,« je dejal. Rebalans bo pripravljen v okviru sprejemanja proračunov za leti 2023 in 2024, vsebinski pogovori o teh pa bodo stekli po 20. avgustu, je še pojasnil.