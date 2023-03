Minister Boštjančič ne bo odstopil, zapustil pa ga je ožji sodelavec

Golob je v torek za oddajo Preverjeno dejal, da davčne reforme morda celo ne bo. Morala bo biti takšna, da bo povečala neto prejemke ljudi in pospešila gospodarski razvoj, je dejal, v nasprotnem primeru je morda sploh ne potrebujemo. »Zagotovo pa je ne bomo izvajali v škodo večine ljudi,« je še povedal in okrcal ministra za finance Boštjana Klemenčiča, da je o davčni reformi slabo in narobe komuniciral. Več o tem preberite tukaj.

Spremembe pri dohodnini bodo morale iti po njegovih besedah v smeri, ki bo zmanjšala obremenitev plač in dela, ki bo stimulativna za mlade in visoko izobražene ter bo spodbujala gospodarski razvoj. Napoveduje, da bodo nepremičnine pustili pri miru.

Kaj o premierjevih besedah meni koalicija?

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je v današnji izjavi za medije dejal, da je samokritika vedno dobrodošla, če pa so bile pri komunikaciji ugotovljene napake, je prav, da se to popravi. »Cilj te koalicije je, da se izvede te pomembne reforme in se jih na najbolj plastičen in natančen način predstavi ljudem, da jih bodo razumeli in sprejeli. Brez konsenza takih reform ni možno sprejemati,« je dejal. V takšni luči v Levici po njegovih besedah tudi razumejo premierjeve besede.

Glede izhodišč za davčno reformo je Vatovec dejal, da so takšna, kot so bila predstavljena na zadnjem koalicijskem vrhu, dober začetek in je pri njih vredno vztrajati. V pripravo zdravstvene reforme, ki bo po pričakovanjih eden izmed trših orehov aktualne koalicije, je vključenih več deležnikov, zato so pogledi seveda različni. Zakon o digitalizaciji je po njegovih besedah usklajen, več vprašanj pa je odprtih glede zakona o strukturni prenovi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ministrstvo za zdravje je predloga obeh zakonov v petek poslalo v javno razpravo.

Nezadovoljstvo v SD

V vrstah SD so premierjeve besede po neuradnih informacijah povzročile precejšnje nezadovoljstvo. Vodja poslancev SD Jani Prednik je danes povedal, da v stranki na to temo razprave še niso opravili, zato je ni želel komentirati. O tem, ali pričakuje širšo razpravo znotraj koalicije, je poudaril, da to opravljajo tako na rednih tedenskih srečanjih kot tudi vrhih koalicije, pri čemer pričakuje, da bo tako tudi v prihodnje.

Glede podpore ministru Boštjančiču je dejal, da so poslanci SD v DZ potrdili vlado, v kateri sodeluje tudi finančni minister, zato ima ta tudi zdaj njihovo podporo. O davčni reformi pa je Prednik poudaril, da je v začetnih korakih, kako se bo odvijala, pa bodo videli v prihodnosti.

V Svobodi stojijo za premierjem

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic premierjeve besede razume »izrazito pozitivno, v veliki želji, da vladna koalicija izpelje začrtane reforme. Pritrdil je tudi Golobovim besedam, da morajo vsi skupaj z «normalnimi, resničnimi informacijami znati nagovoriti naše državljanke in državljane, zakaj rabimo reforme in kakšen je njihov cilj«.

Glede današnjih odzivov koalicijskih partnerjev pa je Sajovic dejal še, da v politiki niso od včeraj in da je na vsebino podane izjave moč najti »34 interpretacij«. »Jaz verjamem tistim, ki jih slišim iz prve roke. Če bomo pa vsi reagirali na vse, kar je nekdo rekel, kar je zapisal ali pa komentiral, ne bomo prišli daleč,« je dejal in zagotovil, da je koalicija stabilna in trdna, četudi je za marsikoga v državi to največje breme.

Sajovic je zatrdil, da Golobove besede niso zaušnica finančnemu ministru, celotna ministrska ekipa pa da uživa zaupanje največje poslanske skupine.

Na ministrstvu za finance Golobovih izjav za zdaj ne komentirajo, je pa minister Boštjančič za spletne Finance dejal, da ne namerava odstopiti. Je pa odstopno izjavo podal državni sekretar, pristojen za davke, Tilen Božič, poroča Žurnal.