Minister Boštjančič benti zaradi višjih stroškov za obrambo: »Javni sektor ni požeruh ...«

Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props sta skupaj s Petrom Pogačarjem ostro nastopila proti vse glasnejšim očitkom o prenovljenem plačnem sistemu v javnem sektorju. Na novinarski konferenci so zavrnili stereotipe o preobsežni državni upravi, neučinkovitosti in domnevni nepošteni porazdelitvi višjih plač. Gre za reformo, ne za olepševanje, je bil jasen finančni minister Boštjančič.

»Reči, da smo zgolj dvignili plače, pa še to ne dovolj, je podcenjujoče,« je dejal Boštjančič. Dodal je, da so bili v prenovi največje pozornosti deležni ravno najslabše plačani javni uslužbenci, ki bodo tudi prvi prejeli celotno razliko do višjih plač. Očitek, da so najbolj prizadeti, je označil za »naravnost absurden«.

Ministra poudarjata, da je reforma nujna in celovita, saj obstoječi sistem že 15 let ni bil temeljito posodobljen. Cilj je odprava dolgoletnih plačnih krivic, večja povezanost plač z odgovornostjo in učinkovitostjo ter boljše možnosti za nagrajevanje uspešnih zaposlenih, kar je bilo doslej skoraj nemogoče. Reforma naj bi tudi pomagala zadržati kader in privabiti mlade.

Props: »Brez javnega sektorja ni države!«

Minister za javno upravo Franc Props je posebej opozoril na ključni pomen javnega sektorja: »To niso samo uradniki, temveč vzgojiteljice, učitelji, zdravstveni delavci, gasilci, policisti … brez njih si države ne moremo predstavljati.« Dodal je, da večina teh zaposlenih svoje delo opravlja predano in odgovorno, zato ni pošteno trditi, da 'ne delajo nič', kot se v javnosti pogosto sliši.

FOTO: Voranc Vogel

Tudi statistika ne potrjuje očitkov o »razbohotenem javnem aparatu«. Slovenija je po deležu zaposlenih v javnem sektorju pod evropskim povprečjem, je dejal Props. Pogačar je dodal, da je kar 80 odstotkov vseh javnih uslužbencev zaposlenih v dejavnostih, ki neposredno zagotavljajo storitve prebivalcem – torej gre za učitelje, zdravstveno osebje, policijo, socialne delavce ipd.

Digitalizacija, nagrajevanje in konec togosti

Boštjančič je poudaril, da prenovljeni sistem delodajalcem daje več orodij za nagrajevanje – od možnosti spregleda izobrazbe do hitrejšega napredovanja in uvrstitve v višje plačne razrede. Priznal je sicer, da teh možnosti zaenkrat še niso veliko uporabljali, zato bodo ministrstva javnim zavodom posredovala dodatna pojasnila.

Pogajanja s sindikati se nadaljujejo – v teku je še usklajevanje o nagrajevanju uspešnosti, ki ga do zdaj v sistemu skoraj ni bilo. Reforma bo tako postopna, vendar ključna za to, »da bodo ljudje tudi v prihodnosti želeli delati v javnem sektorju«, je povedal Pogačar.

Boštjančič pa kot rešitev izpostavlja tudi pospešeno digitalizacijo, kar naj bi zmanjšalo pritisk na kadre v tistih panogah, kjer jih ni mogoče nadomeščati. Poudaril je raziskavo OECD, po kateri je zadovoljstvo z javnimi storitvami največje tam, kjer so storitve digitalizirane. Slovenija naj bi bila po tej meri uspešna, saj so tudi domačini najbolj zadovoljni z digitalno upravo.