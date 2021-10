Minister bo za nagrade porabil skoraj milijon evrov, a ne bodo jih dobili vsi

»V okviru predsedovanja EU 2021 ključno breme zavarovanja dogodkov nosi policija, zato sem se odločil, da bodo vsi, ki so pretekli teden sodelovali pri uspešnem varovanju državnikov, zbranih na vrhu, in vseh povezanih aktivnostih za vzpostavitev reda in miru, dodatno nagrajeni.« To je 13. oktobra letos, teden dni po neprijavljenem množičnem protestu v središču Ljubljane, ko je promet v Ljubljani zaradi protestnikov zastal, prestolnica pa je bila ovita v oblak solzivca, napovedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Nagrado si bo razdelilo okoli 2.380 ljudi, vsak med njimi pa bo prejel v povprečju 367 evrov (drugi bruto, kar pomeni, da so v znesek vključeni tudi prispevki delodajalca in ne samo delojemalca). Več podrobnosti pa v nadaljevanju v odgovorih, ki jih pripravila služba za stike z javnostjo ministrstva za notranje zadeve.

Koliko bo znašala nagrada za posameznega policista in kako bo določena?

Javni uslužbenci bodo za izvajanje nalog policije v času dogodka Neformalno srečanje članov Evropskega sveta in vrha EU – Zahodni Balkan, ki je potekal 5. in 6. 10. 2021, prejeli ustrezno delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela po posebnem projektu »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021«. Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se določi v odstotku s sklepom predstojnika in obračuna od osnovne plače javnega uslužbenca. Sklepi v zvezi z navedenim še niso bili izdani, predvideno pa je, da se bo javnim uslužbencem za naloge, neposredno povezane z izvedbo varovanja, dodelilo delovno uspešnost v višini 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca, določenim drugim javnim uslužbencem, ki pa so opravljali naloge v zvezi z omogočanjem izvedbe varovanja, pa se bo dodelilo delovno uspešnost v višini 10 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.

Koliko policistov bo nagrajenih?

Sklepi za izplačilo povečanega obsega dela še niso bili izdani, ocenjujemo pa, da bo navedeno delovno uspešnost ali v višini 20 odstotkov ali v višini 10 odstotkov osnovne plače skupaj prejelo 2300 policistov.

Koliko je še ostalih, ki ustrezajo kriterijem ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, in bodo nagrajeni?

Poleg policistov bo navedena delovna uspešnost v povezavi z izvedbo varovanja vrha EU dodeljena predvidoma še 80 javnim uslužbencem na drugih delovnih mestih, ki so izvajali podporne naloge pri varovanju.

Koliko bo znašala celotna masa za nagrade, o katerih govori minister Hojs? Koliko osebam bo izplačana?

Celotna masa sredstev (drugi bruto) se trenutno ocenjuje na 875.000 evrov, v kar so vključeni tudi pripadajoči prispevki od plač, ki jih mora obračunati delodajalec. Delovna uspešnost v povezavi z izvedbo varovanja dogodka Neformalno srečanje članov Evropskega sveta in vrha EU – Zahodni Balkan bo predvidoma izplačana 2380 javnim uslužbencem.

Kdaj bodo nagrade izplačane?

Realizacija izplačil je predvidena pri plači za oktober 2021, ki bo izplačana 15. novembra 2021.