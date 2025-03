Minimalno invazivne operacije tudi v tej slovenski bolnišnici (FOTO)

Splošna bolnišnica Murska Sobota (SB MS) se že vrsto let uvršča med najbolj prizadevne regijske bolnišnice v Sloveniji v zagotavljanju visoke ravni zdravstvene oskrbe za paciente. Eno izmed ključnih področij je tudi področje abdominalne kirurgije, ki obravnava širok spekter raznovrstnih bolezni v trebušni votlini. Bolnišnica ima že dolgo tradicijo zagotavljanja kakovostne oskrbe na tem področju in pacienti so že v preteklosti lahko računali na strokovno ekipo kirurgov ter medicinskega osebja, ki je uspešno izvajala kompleksne posege v trebušni votlini. Svoje dosežke so nadgradili s sodelovanjem abdominalnih kirurgov iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Povezovanje prinaša vrhunsko strokovno podporo, izkušnje in dviguje kakovost zdravstvenih storitev na najvišjo nacionalno raven.

Bolniki iz Pomurja z novimi pridobitvami FOTO: Arhiv Sb Ms

V operativni tim abdominalne kirurgije se sedaj redno vključujeta kirurg Aleksander Göntér, ki izhaja iz prekmurskega okolja in je zaposlen kot specialist abominalne kirurgije na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana ter prof. dr. Aleš Tomažič, ki je dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za abominalno kirurgijo UKC Ljubljana in vodilni strokovnjak tega področja v Sloveniji. Njuno sodelovanje je usmerjeno predvsem v zahtevne operacije tumorjev v trebušni votlini, ki se operirajo na minimalno invaziven način (laparoskopsko) in obravnavo drugih zapletenih primerov, ki zahtevajo poglobljeno strokovno znanje in izkušnje. To ne prinaša koristi le bolnikom, ampak tudi medicinskemu osebju, ki ima priložnost za prenos znanja in izkušenj iz vodilne zdravstvene ustanove v Sloveniji.

V abdominalni kirurgiji veljajo minimalno invazivni operativni posegi za standardno oskrbo večine trebušnih obolenj. Pod minimalno invazivne kirurške tehnike operacij štejemo laparoskopske in robotske posege. Slednji so zaenkrat na voljo samo v dveh slovenskih bolnišnicah, medtem ko imajo laparoskopski posegi že dolgo tradicijo in zgodovino tudi v SB MS. V principu gre za podoben pristop, kjer kirurg s pomočjo posebnih inštrumentov in kamere (laparoskopija) ali robotsko vodenega sistema skozi majhne reze kože izvede poseg znotraj trebušne votline. Prednost takih posegov je poleg manjših rezov hitrejše okrevanje, krajši čas prebivanja v bolnišnici in manj zapletov. S to tehniko se lahko oskrbijo trebušne kile, žolčni kamni in večina oblik tumorjev na prebavilih. Na ta način se lahko izvedejo tudi določene nujne operacije (odstranitev vnetega slepiča ali žolčnika, prešitje predrte rane želodca, itd).

»V SB MS se zavedamo kako pomembno je zagotavljati najvišjo raven zdravstvene oskrbe za pomurske prebivalce. S povezovanjem z vrhunskimi strokovnjaki in drugimi ustanovami v Sloveniji in uvajanjem visokih standardov se trudimo zmanjšati potrebo bolnikov po iskanju pomoči v oddaljenih ustanovah in ob tem tudi privabiti paciente iz širše regije ter drugih delov Slovenije. Ključno je, da so kakovostne zdravstvene storitve, ki vključujejo dostop do strokovnjakov, sodobne opreme in sodobnih tehnik zdravljenja, dostopne vsem, ne glede na kraj bivanja,« je sporočilo vodstvo soboške bolnišnice.