Minimalne plače v Sloveniji med evropskih top deset!

Minimalna plača v Sloveniji je v začetku letošnjega leta znašala 1254 evrov bruto, kar je okrog 890 evrov neto. Morda to ne zveni najbolje, a v evropskem merilu nas znesek uvršča v zgornjo polovico, natančneje na osmo mesto.

Na prvem kraljujejo prebivalci Luksemburga z 2638 evri bruto minimalne plače, kar je več kot znaša naša povprečna bruto plača. Na drugo mesto se je uvrstila Irska z 2283 evrov bruto in na tretje Nizozemska z 2193 evrov bruto minimalne plače.

Na drugem koncu lestvice je Moldavija, kjer tisti z najnižjimi plačami zaslužijo borih 285 evrov bruto, nekoliko bolje je v Albaniji, kjer je v začetku letošnjega leta bruto minimalna plača znašala 408 evrov, ter v Bolgariji, tam je bila bruto minimalna plača 551 evrov.

Pred nami so pričakovano še Nemčija, Belgija, Francija in Španija, za nami pa poleg že omenjenih še vse države Balkana in vzhodne Evrope, baltske države ter Ciper in Portugalska.