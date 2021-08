Minilo je le 24 ur, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje toliko več

Včeraj so odkrili 538 pozitivnih oseb na novi koronavirus v 2916 PCR-testih (18,4 odstotka). Opravili so še 33.796 hitrih testov. To poroča sledilnik covida 19.



V bolnišnicah je 146 covidnih oseb (tri več kot dan prej), intenzivno zdravljenje jih potrebuje 31 (štiri več). Intubiranih je 15 pacientov. Umrla je ena oseba, ki je bila pozitivna na novi koronavirus.



Povprečje zadnjih sedem dni je 436,6 (+ 2,1 odstotka), 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je postala 255,1 (+ 4,3 odstotka).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: