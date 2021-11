Mini martinovanje s Pubeci

Tačas bi morali poročati o veselih martinovanjih po vsej Sloveniji. Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru bi se ob štajerskem novem letu, kot radi rečejo temu prazniku, denimo zbrala večtisočglava množica, ki bi z novimi vini rajala vse do večera, a je veseli dogodek zaradi korone že drugo leto zapored odpadel.

A tik pred uveljavitvijo zadnjih ukrepov so se že sedmič zbrali vinarji, ki pridelujejo mlado vino in se predstavljajo pod skupno blagovno znamko Pubec, štajersko mlado vino. Kljub težkim časom jih je bilo kar 17. Svoja vina in pristno štajersko kulinariko, ki vedno spada zraven, so prestavili na arkade mariborskega gradu.

Za vina in vinarje, ki se predstavljajo s prepoznavnim rumenim metuljčkom, velja, da se držijo skupnih pravil. Že buteljka, ki mora biti označena z obešanko z rumenim metuljčkom, je prvi prepoznavni znak. V litrcah pubeca pač ne najdemo, saj gre za vino, ki se mu kaj takega ne poda. Pubeci so beli, mladostni, včasih še malo nagajivi, zagotovo pa sveži, dišeči in elegantni, kot povedo pri mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, kjer jih v njihovem laboratoriju vsako leto skrbno analizirajo, preden gredo lahko na trg. Skupni nastop pomeni tudi, da si glede na letino vsako leto znova določijo dan, ko gredo njihova mlada vina na trg, letos je bil to 3. november. V prodajo so dali skupaj blizu 40.000 buteljk.

Salon štajerskih mladih vin Pubec je bil tako, kot kaže, edini dogodek, ki je predstavil aktualno letino. Obiskovalci in vinarji so v en glas potrjevali, da je bil vrhunec vseh doslej. Pravljična lokacija nad centrom mesta, s pogledom na zvonika frančiškanske cerkve ter na legendarni spomenik NOB, ponarodelo poimenovan kar Kojak, je presegla vsa pričakovanja. Organizatorja in pobudnika projekta Pubec, Natalija in Borut Cvetko, sta tako rekoč prisiljena, da tudi za naslednje leto rezervirata to prizorišče. Za dobro vzdušje je poskrbela zasedba Akustični orgazem. Energija, ki je vibrirala, je brez besed govorila, da si ljudje še kako želijo tovrstnih pristnih druženj, saj so si vsi želeli iztisniti še zadnjo kapljico iz svojega kozarca in zadnjo sekundo iz tega, najbrž kar edinega mini martinovanja letos. A. O.