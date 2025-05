Mineva šest let od smrti Viljema Julijana: Z mamico čutiva in veva, da si zdaj na lepšem

Danes mineva šest let, odkar je slovensko javnost pretresla vest o smrti malega Viljema Julijana, dečka z redko boleznijo, ki je postal simbol upanja in glasnik otrok z redkimi boleznimi. Njegov oče Gregor Bezenšek je ob tej obletnici na družbenem omrežju Facebook delil čustveno sporočilo, ki znova razkriva globoko bolečino, pa tudi neomajno ljubezen, ki še vedno povezuje družino z njihovim ljubljenim sinčkom.

Čeprav je minilo že več let, je rana, ki jo je pustila izguba sina, za starša še vedno globoka. A v tej bolečini gori tudi luč – simbol Viljemovega poslanstva, ki živi naprej. Njegova zgodba je postala gibanje, ki spreminja življenja. Po zaslugi njegovega vpliva in delovanja fundacije, poimenovane po njem, so pomoč dobili številni otroci, kot so Miloš, Matic, Julija, Maša, Karolina, Leo, Amanda in mnogi drugi.

Viljem Julijan ni bil le otrok s težko diagnozo – postal je simbol vztrajnosti, sočutja in upanja za vse družine, ki se soočajo s podobnimi preizkušnjami. Njegov spomin danes živi ne le v srcu njegove družine, temveč tudi v skupnosti, ki jo je povezal. Sestrica Ella Vita in bratec Julijan Valentin mu skupaj s staršema pošiljata ljubečo pesem in objem v svet, kjer ni več bolečin – v večno zavetje, kamor je odšel ta »mali veliki borec«.

Gregor Bezenšek ml. je zaključil zapis z globoko hvaležnostjo za življenje svojega sina – za to, kar je bil, in za to, kar še vedno je: neuničljiva iskrica upanja, ki še naprej osvetljuje pot drugim.