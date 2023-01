Mimovrste zapira fizične trgovine: izvedeli smo zakaj

Vprašanja smo naslovili na kolektiv Mimovrste in vodja zunanjega oglaševanja Klemen Avsenik nam je povedal, zakaj prihaja do postopnega zaprtja štirih fizičnih trgovin.

»Pri spletnem trgovcu Mimovrste želimo svojim strankam zagotavljati inovativne in visokokakovostne storitve kot eden ključnih akterjev na trgu in kot podjetje, ki je del skupine Allegro. Od letošnjega leta dalje želimo graditi na razvoju in uspešnem lansiranju trgovin, ki delujejo po konceptu cash & carry in posledično izboljšati uporabniško izkušnjo z izgradnjo obsežne mreže zunanjih možnosti prevzema, kot so paketne trgovine.

Boljša uporabniška izkušnja

Na ta način želimo nadgraditi pozitivne izkušnje družbe Allegro na Poljskem, ki velja za najbolj priljubljenega akterja v sektorju spletnega poslovanja. Omenjena poslovna poteza nam bo omogočila, da zagotovimo učinkovitejšo geografsko pokritost in izboljšano uporabniško izkušnjo, saj nameravamo s svojim partnerjem, paketnim distributerjem GLS, uvesti obsežno mrežo paketnih omaric po Sloveniji.

Naš cilj je zasledovati trajnostno in konkurenčno poslovanje, ki bo našim strankam zagotavljalo visoko kakovost storitev in učinkovite načine dostave.

Naše izhodišče in merilo za prihodnost so zagotovo celostne izkušnje strank, ki smo jih zagotavljali že v preteklih 20 letih poslovanja, saj želimo tudi v prihodnje širiti svojo mrežo prevzemnih mest po principu razvejene mreže omaric. Sprememba v našem načinu poslovanja pa hkrati pomeni, da bomo do konca februarja 2023 postopoma zaprli svoje 4 fizične trgovine v Sloveniji. Takšno odločitev smo stežka sprejeli, saj bo vplivala na nekatere naše zaposlene. Z vsemi, ki bodo spremembe občutili, smo že v fazi dogovarjanja, ponujena jim je bila tudi pomoč in podpora.«

Preberite še: