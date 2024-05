Mimika in Vanček sta srečna že 70 let (FOTO)

Med tistimi, ki so lahko ponosni na dolgoletni zakon, sta tudi Marija in Ivan Damiš iz Zavrha v središču Slovenskih goric. Zakonca z najdaljšim stažem na tistem koncu, ki sta znana kot Damiševa Mimika in Vanček, sta namreč pred dnevi praznovala platinasto poroko oziroma 70 let skupnega življenja.

Vse življenje sta trdo delala ter ohranjala in širila kmetijo.

V družbi najdražjih sta se za obloženo mizo spomnila, kako je bilo slabega pol stoletja v prejšnjem tisočletju in povrhu še 24 let v 21. stoletju. »Imava le skromno kmečko pokojnino in si nisva mogla privoščiti kakšnega razsipništva. Pred dvajsetimi leti, ko sva obhajala zlato poroko, sva povabila veliko svatov, ob diamantni poroki in zdaj ob platinasti pa ne,« nam pove Marija, ki je kljub lepim letom zdrava, čila in razgledana, enako kot njen Ivan. »Zdrava sva pač letom primerno,« povesta platinasta poročenca, ki sta hvaležna sinu Boštjanu, s katerim živita v istem gospodinjstvu, da poskrbi, če morata do zdravnika ali po drugih opravkih.

Mimika se je rodila 1933. v Voličini, njen Vanček pa dve leti pozneje 1935. v Zavrhu. V življenju jima ni bilo postlano z rožicami, saj sta oba že kot otroka morala poprijeti za delo. Kljub vsem naporom in vsakodnevnim obveznostim sta se našla in krenila na skupno pot. Srečo in ljubezen sta pred 70 leti okronala najprej s civilno poroko, nekaj tednov kasneje, 16. maja 1954, pa sta si večno zvestobo obljubila še v župnijski cerkvi sv. Ruperta. Dom sta si ustvarila na Ivanovi domačiji v Zavrhu.

V zakonu so se jima rodili štirje sinovi, Ivan, Branko, Albin in Boštjan, ki so ju razveselili še s šestimi vnuki. Ko so prišli k njima na počitnice, je dedi Vanček poskrbel, da so pili sveže mleko, oma Mimika pa je vnuke razvajala z dobrotami iz krušne peči. Na jesen življenja sta se razveselila še petih pravnukov.

Zavidljivih 70 let skupnega življenja je bilo polnih vzponov in padcev.

Mimika je vse življenje posvetila kuhanju, njene dobrote iz krušne peči so znane daleč naokoli. Vanček pa je znan kot zgleden in predan kmetovalec ter velik veseljak, ki je vedno znal poskrbeti za smeh in dobro voljo. Zavidljivih 70 let skupnega življenja je bilo polnih vzponov in padcev, ki sta jih zakonca Damiš vedno znala prebroditi. Povesta tudi, da je včasih treba kaj preslišati, predvsem pa je za srečno skupno življenje potrebnega veliko zaupanja, razumevanja, spoštovanja in tolerance.