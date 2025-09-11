Milorad Dodik je »persona non grata« v Sloveniji! Tako je odločila vlada

Vlada je predsedniku Republike Srbske prepovedala vstop in tako sledila ZDA, Veliki Britaniji, Avstriji in Nemčiji, poroča Delo. Kot je znano, je vlada na današnji seji odločala o predlagani prepovedi vstopa v Slovenijo razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega vse do danes ni sprejela. Po neuradnih informacijah STA je moralo tokrat ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svoje gradivo za vladno sejo dopolniti na predlog predsednika vlade Roberta Goloba in vanj umestiti tudi predlog prepovedi vstopa za Dodika.