Milijone slavne igralke hoče njen slovenski sin

Italijanska diva, ki je nekoč veljala za najlepšo žensko na svetu, je julija praznovala 93 let. Čeprav so jo imeli za enega največjih seks simbolov, želeli biti vsi ob njej, jo poznati, ne nazadnje se je tesno zbližala z monaškim knezomin še mnogimi drugimi, igrala z največjimi zvezdniki svojega časa, in četudi so po čudovitihrepeneli domala vsi moški, je bila poročena samo s Slovencem. Z mariborskim zdravnikom in producentom sta se poročila leta 1949, njun zakon pa je uradno trajal do leta 1971.Leta 1957 se jima je rodil edinec. »Rojstvo najslavnejšega novorojenčka,« kot se je govorilo, je bilo prvo, ki so ga svetovni mediji pospremili do zadnje potankosti. Ginino strastno življenje, hitra ločitev njegovih staršev ter očetova smrt v prometni nesreči na Milka ml. niso dobro vplivali. Nezaupanje do zvezdniške matere je bilo vedno v zraku. Ko je leta 1990 novinarkapostala njegova žena, skoraj ni bila več prisotna v njegovem življenju. Nekoliko so se njuni odnosi izboljšali šele leta 2009, ko se je ločil. Mati ga je kar naprej prosila, da bi se vrnil k njej domov. Ker tega ni storil, je iz hiše vrgla bivšo snaho in vnuka. Za nameček je tolažbo vseskozi iskala v mlajših moških, ki pa so v ostareli filmski ikoni videli predvsem bajno bogastvo, nekateri ga ocenjujejo na 50 milijonov, drugi celo na več kot 200 milijonov evrov.Najprej se je v njenem življenju pojavil 34 let mlajši Španec. Trdil je, da se poznata že 22 let, Gina pa, da samo dve. Leta 2006 se je trgovec z nepremičninami hotel poročiti, pa je gospa poroko prestavila. Nakar se je leta 2010 – prek namišljene pooblaščenke – poročil z njo kar brez njene vednosti. »Uničila bom kurbinega sina,« je blaznela in po nekaj letih sodne limonade dobila bitko na sodišču.Ko je njen sin videl, kam to pelje, je leta 2014 zaprosil sodišče, da mamo razglasi za poslovno nesposobno, njemu pa preda nadzor nad njenim imetjem. Sodišče v Rimu je razsodilo, da je legendarna Gina še vedno »avtonomna in lucidna oseba«. Po procesu se je obrnila proti sinu: »Moji možgani so še vedno pri pravi. Prav nikogar ne potrebujem, da bi tiščal nos v moje stvari. Imam močan značaj. Moj sin ga na žalost nima. Odvratno je, kar počne! Boji se, da bom denar dala.«V tistem času je namreč spoznala 60 let mlajšega Andreo, ki je v petih letih iz osebnega šoferja napredoval do direktorja podjetja, ki upravlja njeno premoženje. Milko Škofič ml. je prav zato začel leta 2017 nov sodni postopek, Piazzolo obtoževal, da je njegovo slavno mamo izoliral in oddaljil od preostale družine zgolj zato, da si je z njenim denarjem lahko privoščil življenje na veliki nogi, si kupil ferrarija F12 in za več kot dva milijona evrov prodal njeno hišo ter še dva manjša hotela v neposredni bližini rimskega trga Piazza di Spagna. Nekateri italijanski mediji so poročali, da je med letoma 2013 in 2018 izpraznil še nekatere druge Lolline račune, z denarjem pa kupil še dva pregrešno draga avtomobila, ki ju je že kmalu zatem na hitro prodal in denar nakazal na račune svojih staršev.Na številnih svečanostih se je Gina ne glede na vse še naprej pojavljala v družbi z mladcem, držeč svojo roko pod njegovo. Večkrat je izjavila, da jo Piazzolla spremlja tudi zato, ker njen odtujeni sin ne zna angleško. Milku Škofiču ml. se je zaradi mame seveda že spet stemnilo: toliko Slovenca pa je že v njegovi krvi, da se je, kot rečeno, podal v nov sodni boj. Če je leta 2014 na sodišču izgubil, je tokrat pričakoval zmago. Ni je še dočakal.»Andrea ni ta, zaradi katerega Milko ne more blizu, ampak stojim za tem izključno jaz. Andrea je ob meni, ker ni Milka. Njega pa ni, ker se želi vtikati v moje poslovne odločitve. Tega ne dovolim, to je vendar moje življenje!« je brez dlake na jeziku nedavno povedala za Corriere della Sera. »Že od 18. leta delam in sem prišla povsem sama do tega bogastva, verjemite, znam poskrbeti zase! Milko mi ni nikdar odpustil, ker nisem lepo ravnala z njegovim očetom. Sovražil me bo, bojim se, vse do konca.«Škofič ml. je prepričan, da je njegova mama zgolj žrtev težke manipulacije. Čeprav že od leta 2014 bije neuspešno sodni boj, si še najbolj očita, da njene neopravilnosti ni sprevidel že prej. »Moral bi že prej ukrepati!« pa je pred nekaj dnevi tudi on povedal za milanski časopis. In skoraj skrušeno nadaljeval: »Pogrešam jo …« Njo ali njen denar, se sprašuje italijanska javnost, ki z zanimanjem spremlja njuno sago. »Veste, moja mama je bila že od nekdaj trmasta, zdaj pa je postala še kako krhka.«Teden dni pred omenjenim intervjujem sta se končno slišala po telefonu. »'Nikoli nisi skrbel zame,' mi je dejala, a sem te besede razumel bolj kot posledico popolne zavedenosti. Mama bi nujno potrebovala skrbnika, ki bi bdel nad njenim premoženjem, žal mi je, da ni sprejela moje ponujene roke. Če bi, se ne bi nikoli zgodilo, da je začela tako na veliko zapravljati za avtomobile, ki jih sploh ne potrebuje. Njen vozni park sta prej tradicionalno predstavljala samo panda in rabljen mercedes. Potem pa najdem nekega dne račune za audija v višini 100.000 evrov, pa za serijo motornih koles in luksuznih avtomobilov, za 330.000 evrov si je privoščila ferrarija in ga takoj zatem prodala za 240.000?!«Na vprašanje, ali gre pri vsem res samo za mamin denar, je odgovoril, da tega v Rimu tako ali tako ni več, da je v Monte Carlu prav tako izpuhtel, ni več niti njenih legendarnih draguljev, ki jih je nekdo, mislil je na Piazzollo, prodal za štiri milijone evrov. Vendar pa se bo, kot pravi, še naprej boril za skrbništvo: »Mame ne mislim prepustiti na milost in nemilost ljudem, ki manipulirajo tako brezkompromisno z njo!«