Milijon odmerkov proti modrikastemu jeziku, država bo odštela pet milijonov

Uprava za varno hrano je po besedah namestnika generalnega direktorja Matjaža Gučka pristopila k programu obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika. »Postopki za nabavo cepiva so sproženi, cepljenje bi se lahko začelo po novem letu,« je dejal. Po besedah ministrice Mateje Čalušić bo stroške nabave cepiva krila država.

Kot je v izjavi po seji današnjega odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, so trenutno v postopkih priprave javnega naročila. »Odmerkov cepiva bo nekaj čez milijon, kar bo zadostovalo za precepitev celotne populacije živine. Po oceni bo za to potrebnih okoli pet milijonov evrov, stroške bo krila država,« je povedala.

Kdo bo kril stroške cepljenja?

Odločitve o tem, kdo bo kril stroške samega cepljenja, pa ministrstvo po njenih besedah še ni sprejelo. »Večina držav EU ne krije stroškov cepiva in cepljenja, nekatere delno cepiva ali delno cepljenja. Glede na to, da je v Sloveniji sektor v izrednih težavah, se o stroških cepljenja še dogovarjamo,« je dodala.

Guček je medtem na seji odbora pojasnil, da postopki tečejo v smeri, da se bo cepljenje proti sevom tri, štiri in osem izvajalo v dobi, ko ni aktivnosti vektorjev oz. krvosesnih mušic, ki bolezen prenašajo. Nato bo uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v drugi polovici prihodnjega leta na podlagi rezultatov oz. tega, kar se bo dogajalo na terenu, odločala o tem, ali se bo to cepljenje nadaljevalo, je dodal.

Odvoz kadavrov se menda izboljšuje

Ministrstvo se je v ponedeljek sestalo z rejci, sestanke bodo nadaljevali. Govorili so o možnosti neposrednih plačil, ki jih prejemajo rejci in kmetije na območju z omejenimi dejavniki, v obliki predplačil. Glede tega pogovore nadaljujejo v smeri, da bi jih agencija za kmetijske trge izplačala v januarju, to pa zato, da ne bi letos ob dvakratnem izplačilu prišlo do obdavčitve, je ministrica povedala na seji odbora.

Glede možnosti za povračilo stroškov oz. odškodnin za poginule živali so se strinjali, da bi kot dokaz za poginule jagenjčke, ki še niso bili individualno označeni, veljale listine v zbirnih mestih. Po njenih navedbah bodo preverili možnost za spremembo rejskega programa. V teh dneh bodo rejci od strokovnih sodelavcev dobili informacijo, na kakšen način bi to lahko izpeljali.

Stanje na področju odvoza kadavrov se po njenih navedbah izboljšuje. Okužbe so doslej potrdili na 105 kmetijskih gospodarstvih, poginulih živali, ki čakajo na odvoz, je 200, medtem ko jih je bilo v začetku septembra na vrhuncu pogina okoli 800. »V tem času smo optimizirali odvoz kadavrov s pomočjo ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje,« je povedala.

Agencija bo pripravila pregled

Ministrica je napovedala možnost prilagoditve sektorskega razpisa za rejce drobnice v smeri podpore panogi. »Agencija bo pripravila pregled, kako uspešni so bili rejci drobnice na zadnjih razpisih in predvsem, če niso bili uspešni, zakaj,« je navedla. Enako bodo naredili za male hribovske kmetije in ukrepe usmerili v bolj ciljne prilagoditve.

Glede obveščanja je ocenila, da se je v tej zgodbi izkazalo, da je to na ravni države nefunkcionalno oz. deloma pomanjkljivo. »Prizadevam si, da v naslednjih mesecih skozi različne ravni pogovorov, operativne sisteme, agencijo za kmetijske trge in podatkovne baze lahko sprejmemo odločitev, na kakšen način lahko hitreje informiramo pridelovalce, morda v obliki obveščanja preko mobilnih aplikacij,« je povedala.

Predsednik upravnega odbora Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Wankmüller je pozval k cepljenju. »Cepljenje je edino orožje, s katerim zmoremo ustaviti in zatreti virusne bolezni. Zato vas prosim, da podprete cepljenje, ker bomo morali drugače čakati zelo dolgo, da se bo populacija prekuževala po naravni poti. To pa pomeni kup težav, kup poginov, kup nemoči lastnikov živali in veterinarjev,« je dejal na današnji seji odbora.