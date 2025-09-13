Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...

Če smo se pred časom zgražali nad oderuškimi vedeževalci, ki naj bi Štajerki za odganjanje črne magije izpulili skoraj 200 tisoč evrov, Samira in Harko Mujkić iz Črmošnjic, starši dveh otrok in stari starši štirim vnukom, zatrjujeta, da sta za »varnost« pred črnimi uroki plačala že skoraj milijon evrov. Koliko natančno, ne vesta niti sama, jima pa grozi, da bosta ostala popolnoma brez vsega, kar sta v življenju dosegla. In tega ni bilo malo. Zakonca pripovedujeta vsak svojo zgodbo. Kot pravi Harko, gozdar, ki je imel dokaj uspešno podjetje oziroma kar tri, v katerih je imel od 5 do 15 zaposle...