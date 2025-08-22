KOZINOVA ZIDANICA

Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Objekt, ki je vrsto let sameval in propadal, bo zdaj dobil novo priložnost.
Fotografija: Z županom Gregorjem Macedonijem je podpisala pogodbo o obnovi zidanice. FOTO: Omrežje X
Z županom Gregorjem Macedonijem je podpisala pogodbo o obnovi zidanice.

N. P.
22.08.2025 ob 21:45
N. P.
22.08.2025 ob 21:45

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na omrežju X razveselila z novico in fotografijami, ki pričajo o pomembnem koraku za slovensko kulturno dediščino. Skupaj z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem je podpisala pogodbo o celoviti obnovi zidanice Marjana Kozine na Trški gori.

Objekt, ki je vrsto let sameval in propadal, bo zdaj dobil novo priložnost. Celotna naložba je ocenjena na 1,2 milijona evrov, ministrstvo pa je novomeški občini zagotovilo skoraj milijon evrov sofinancerskih sredstev. Župan Macedoni je poudaril, da gre za pomembno pridobitev za mesto in regijo, saj bo obnovljena zidanica prispevala k večji dostopnosti kulturnih vsebin in obogatila turistično ponudbo na Trški gori.

Zidanica Marjana Kozine. FOTO: Omrežje X
Zidanica Marjana Kozine.

Spomin na skladatelja filmskih klasik

Marjan Kozina, po katerem zidanica nosi ime, je bil izjemno pomembna osebnost slovenske kulture. V partizanih je bil dejaven kot kulturnik in glasbenik, po vojni pa postal prvi direktor Slovenske filharmonije. Zaslužen je za številna glasbena dela, med drugim za glasbo v filmskih klasikah Kekec, Na svoji zemlji in Dolina miru. Obnova zidanice bo tako več kot le gradbeni projekt – gre za vračanje dolga enemu največjih slovenskih skladateljev.

Zaslužen je za številna glasbena dela, med drugim za glasbo v filmskih klasikah Kekec, Na svoji zemlji in Dolina miru. FOTO: Delo
Zaslužen je za številna glasbena dela, med drugim za glasbo v filmskih klasikah Kekec, Na svoji zemlji in Dolina miru.

Ministrica Vrečko je poudarila, da prenovljeni objekt ne bo le spominska hiša, temveč bo pridobil dodatne vsebine: rezidenco za skladatelje in manjšo koncertno dvorano. »Spominske hiše so pomemben del naše muzejske ponudbe in izjemno priljubljene med obiskovalci,« je zapisala in spomnila, da

Po vojni je postal prvi direktor Slovenske filharmonije. FOTO: Wikipedija
Po vojni je postal prvi direktor Slovenske filharmonije.
so v tem mandatu obnovili že Pelikanov muzej, obnavljajo Prešernovo hišo ter domačijo Miška Kranjca.

Srce turistične ponudbe

Obnova Kozinove zidanice opominja, da lahko kulturna dediščina postane gonilo turizma. Trška gora, priljubljena izletniška točka, bo s prenovljeno zidanico dobila dodano vrednost tako za domačine kot tuje obiskovalce.

Zapuščena stavba bo postala prostor glasbe, spomina in srečevanj – točno to, kar je bil Kozina s svojo ustvarjalnostjo vse življenje.

 

Več iz te teme:

