Milan Zver slavi, Janša vse skupaj označil za blamažo

Evroposlanec Milan Zver je zadovoljen z današnjo odločitvijo Sodišča EU, ki je deloma ugodilo njegovi tožbi glede obiska tedanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. »Velika zmaga na Sodišču EU,« je zapisal na omrežju X.

Predsednik SDS Janez Janša je razsodbo označil za blamažo za Evropsko komisijo.

Zver je v prvem odzivu na X dodal, da bomo zdaj končno lahko videli vsebino dela dokumenta o pripravi na srečanje komisarke s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom v času presojanja sodišča o ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Zver je tožbo proti Bruslju na Splošno sodišče EU vložil maja lani. V njej je zahteval razveljavitev sklepa Evropske komisije, s katerim je delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom Jourove. Del dokumentacije, ki jo je po dolgotrajnih prizadevanjih pridobil evroposlanec, je bil namreč počrnjen.

V Bruslju brez komentarja odločitve Sodišča EU glede obiska Jourove v Sloveniji

Bruslju danes niso želeli komentirati odločitve Splošnega sodišča EU, ki je deloma ugodilo tožbi evroposlanca Milana Zvera (EPP/SDS) proti Evropski komisiji v zvezi z dostopom do informacij o obisku tedanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Poudarili so, da bodo tožbo preučili in nato odločali o nadaljnjih korakih.

»Zaenkrat ne bomo komentirali (sodbe). Bomo pa kot vedno sodbo Splošnega sodišča pozorno preučili, da bi se lahko odločili o sprejetju potrebnih nadaljnjih korakov,« je danes povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Stefan de Keersmaecker.

Poudaril je sicer, da sta načeli dostopa do informacij in preglednosti za komisijo zelo pomembni. Po njegovih navedbah vsako leto prejmejo okoli 700 zahtev za dostop do informacij, pri čemer v 80 odstotkih odobrijo popoln ali delni dostop.