Milan rotil, a na smrt bolna žena zaman čakala na zdravljenje

Eden najbolj zahrbtnih rakov prebavil je rak želodca, ki je po smrtnosti na tretjem mestu med raki. V Sloveniji zaradi njega zboli več kot 470 bolnikov na leto. »Bolezen se začne po 40. letu, vrh pa doseže med 60. in 80. letom starosti. Kljub napredku kirurgije in adjuvantnega zdravljenja je smrtnost zelo visoka, in sicer 72,1-odstotna,« je povedal gastroenterolog prof. dr. Bojan Tepeš. »Zaradi poznega odkrivanja raka želodca je operativno zdravljenje možno pri nekaj več kot polovici bolnikov. Bolniki s IV. stadijem tudi po radikalnem zdravljenju le izjemoma preživijo pet let. V Sloveniji je petletno preživetje vseh bolnikov z rakom želodca 28-odstotno.«

Obiske najbližjih omogočajo, če so zdravi

»Glede upravičenosti takojšnjega zdravljenja in operativnega zdravljenja se obrnite na UKC Ljubljana, kjer je bila gospa najprej v obravnavi,« so sporočili z onkološkega inštituta. Obrnili smo se torej na UKC Ljubljana in dobili naslednji odgovor: »V skladu z zakonom o varstvu pacientovih pravic konkretnih zadev ne smemo komentirati.« Na onkološkem inštitutu (OI) nam zaradi varovanja osebnih podatkov niso mogli podrobneje komentirati niti tega, zakaj Milan Trifunović tako dolgo ni mogel do svoje žene. Dobili smo splošni odgovor: »Zaradi epidemije covida-19 je tudi na onkološkem inštitutu kot v drugih zdravstvenih zavodih v Sloveniji prišlo do številnih organizacijskih sprememb, vse z namenom zagotavljanja varnosti tako bolnikov kot zaposlenih. Cilj inštituta je v največji možni meri zmanjšati verjetnost vnosa novega koronavirusa v bolnišnico, saj s tem omogočamo, da zdravljenje bolnikov z rakom ni prekinjeno. Eden od zgodnejših ukrepov je bila prepoved obiskov, vendar izjeme so in na OI že ves čas epidemije obiske omogočamo svojcem umirajočih. Na oddelku za akutno paliativno oskrbo zaposleni umirajočim nudijo potrebno obravnavo, omogočajo obisk najbližjih, ki morajo biti ob obisku zdravi, in slovo.«

Ko so Geodetski zavod Slovenije prodali zagrebški družbi Geofoto, je šlo vse samo navzdol. Že leta 2011 so šli v stečaj, novi lastnik pa je večino zaposlenih odpustil brez vsakršne odpravnine. »Iz palače pod Ljubljanskim gradom se je tako uspešen zavod preselil nekam v Trzin,« se spominja. Tudi gradbeni tehnik iz Ljubljane je ostal brez poslanstva, ki mu je posvetil svoja najlepša in najbolj aktivna leta. Na srečo mu je ostalo miroljubno in srečno družinsko življenje z ženo»Cele dneve sem bil na terenu, potem smo gradili še hišo,« je s težkim glasom nadaljeval. »Kako smo garali in se matrali,« je zavzdihnil. V njegovem glasu je bilo čutiti, da je nekaj zamudil. Česar se človek še bolj zave, ko na vrata potrka – bolezen.Triindvajsetega julija letos je morala njegova žena potrkati na vrata urgentne ambulante v ljubljanskem UKC. Že deset dni je čutila konstantno bolečino v želodcu. Sum, da ima tumor, je bil na dlani. »Zelo hitro je bila napotena na nadaljnje preiskave, na ultrazvok, gastroskopijo in računalniško tomografijo (CT) trebušnih organov,« so zapisali na onkološkem inštitutu. No, to so zapisali, ampak šele čez mesec dni, 19. avgusta, so jo končno sprejeli v protibolečinsko ambulanto, takrat pa je bilo, kot pravi njen mož, že prepozno.Vmes pa so bili, trdi Milan Trifunović, priča zavlačevanju. »Kako me je prizadelo, še posebno ker so se vedli tako brezčutno. Rotil sem jih, sprejmite jo v bolnišnico, pa ni zaleglo,« nam je pripovedoval na robu joka.Zdravnica specializantka je njegovo ženo namreč napotila še na računalniško tomografijo, v Hočah pa je bila naročena šele čez dva tedna, 4. avgusta. Bolničino zdravje pa se je samo slabšalo. »Takoj bi jo morali operirati, ne pa pošiljati po pregledih,« je prepričan Milan Trifunović. »Poslušajte me, prosim, žena ne bo dočakala, če je ne vzamete …« jim je poskušal odpreti oči človek, ki bi vse naredil za svojo ljubljeno sopotnico, s katero je živel 40 let. »Pa so mi samo odvrnili: 'Ali ste zdravnik?! Nima temperature, bolnišnica ji ne pripada.'«Milanu se je od vsega hudega že mešalo, internistično-kirurški konzilij, ki se je v začetku avgusta sestal po CT-izvidu (tudi ta je pokazal na hitro razširjajoč se tumor), pa je sklenil, naj bolnico za nadaljnje zdravljenje predstavijo še na onkološkem inštitutu na konziliju za tumorje. In naj jo Milan spet pripelje na urgenco, če jo bo bolelo. Ta je razumljivo zmajeval z glavo: »Teden dni je čakala na njihov konzilij, da je potem odločil, da se bo o poteku njenega zdravljenja odločal šele konzilij na onkološkem inštitutu?!«Manj kot dva tedna pozneje, 19. avgusta, je naslednji konzilij končno odločil, da je gospa kandidatka za zdravljenje. Dobila je tudi datum: 3. september. Tedaj naj bi bila naročena na prvi pregled. Načrtovana je bila tudi predoperativna kemoterapija. A kaj ko tega pregleda ni dočakala. »Vse od takrat je tako rekoč nisem več videl …«Do svoje smrti, 12. septembra, je bila namreč v paliativni oskrbi. Bolečine so bile neznosne. V Milanu je gorelo: »Pa je potrebovala samo nujno operacijo, po kateri ljudje živijo tudi 20 let!« V njem je gorelo tudi zaradi covida-19, ki je ponekod v našem zdravstvenem sistemu povzročil silovito zmedo in bolečo neodzivnost. »Niso bili dostopni po telefonu, niso bili dovoljeni obiski. Kolikokrat sem klical in vrtel telefon po tri ure na dan, da sem koga dobil. Skoraj tri tedne je nismo mogli videti. Dokler ne vidiš, ne veš, kaj se dogaja, saj ti nič ne povedo. Rad bi prišel na obisk, že dva tedna je nisem videl, sem jim dejal. 'Vam jo bomo domov poslali …' Kakšen teden pred smrtjo jo je res pripeljal rešilec. Takšnega mučenja še nisem videl, tako je trpela. Umrla je na protibolečinskem oddelku, v neznosnih bolečinah. Dan prej smo se poslovili, bila je pri zavesti. Vsakega je objela. Naslednji dan ni zmogla nič več …« Pogreb je bil prejšnji petek.Milan Trifunović ne kaže s prstom na zdravstveni sistem, ta je takšen, kot je, razočaran je nad brezčutnim odnosom. Nekateri so se po njegovem mnenju vedli vzvišeno, nedostopno in ponižujoče. »Zapišite prosim, da sem jih v mesecu dni neštetokrat poprosil, naj jo vzamejo v bolnišnico, oni pa da ne, da ji ne pripada. Kaj pa ji potem pripada? Samo smrt?« je zajokal. »Če bi namreč vedel, da je nočejo vzeti, bi tvegal, prodal hišo, jim plačal, samo da jo vzamejo, a zdaj je vse prepozno,« si očita.Prepričan je, da bi bila žena, če bi šla v samoplačniško zdravljenje, še danes živa. Tako pa je 62-letna Milena Trifunović umrla med čakanjem na naslednji pregled in na naslednji konzilij.