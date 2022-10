Milan Nikolić Izano: Nad nas prihaja močna energija, ta sistem ne bo obstal

Milan Nikolić Izano vliva vero v dobro prihodnost in z znanjem kaže, kako vzeti moč nazaj v svoje roke. Kaj se dogaja v nas ljudeh? Na plan prihaja vedno več zgodb, v katerih ni več sledu o zdravem razumu ali srčnosti. Kaj ali kdo lahko reši našo družbo? Spregovorila sva o modrosti naših prednikov, k čemu naj se pravzaprav vrnemo.

Kaj se dogaja človeku danes, kolektivno gledano?

Človek je ustvarjen, da ima v sebi dobroto in malenkost slabega, agresije za obrambo, ne za napad. Ko smo povečali zlo in ga razširili, smo začeli ubijati drug drugega in uničevati Zemljo. Zdaj se to končuje. Napovedal sem 19. avgust 2022 za spremembe, večina ljudi je rekla, da se ni nič zgodilo, nekaj pa jih je še kako videlo ... Ali ni čudno, da papež ukinja malteške viteze? Vidimo upore v svetu in da je ljudem popolnoma jasno, kaj se dogaja. Viša se zavest, spet se budi koda naših prednikov, ki je povezana z zvezdami.

Človek je preprosto naprava, umerjena po zvezdah in naravi. Vrnili se bomo v naravno, božansko stanje. Ljudje bomo spet dojeli, kdo smo in da s svojim duhom lahko potujemo po vesolju. Telo se prek duše vedno lahko spoji s svojim duhom. To so tri ravni človeka, duh, duša, telo. Ne vidim razloga, zakaj skrivati pred nami, da smo vse to. Ne, nismo samo telo. Tisti, ki so danes gospodarji sveta, nas želijo vezati samo na telesno in materialno in potem nam predstavljajo vodje, poti, kam naj gremo … Da bi nas držali ujete.

