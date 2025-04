Milan Kučan: »Odgovorna politika mora svoje državljane pripraviti na nevarnosti«

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je danes na eni od številnih slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju izpostavil nujnost obrambnega in zaščitnega usposabljanja državljanov. »Samo vojska, ki ima trdno oporišče in zavezništva v svojem ljudstvu, katerega vojaško izurjen del je, zmore biti v obrambi uspešna,« je dejal.

Kučan je na popoldanski občinski slovesnosti v vasi Žeje v domžalski občini izpostavil vojne razmere v svetu, predvsem rusko agresijo na Ukrajino in izraelske »nepredstavljive zločine in genocid«, je sporočila njegova dolgoletna svetovalka Špela Furlan. Pri tem je po njenih navedbah bivši predsednik ocenil, da je jezik vojne izrinil govorico miru.

Kopičenje orožja ne bo prineslo miru

Omenil je, da se krepijo »zahteve po povečevanju denarja 'za odpornost in obrambo', kot to imenujejo, v resnici gre za zahteve po nakupu in proizvodnji orožja, po oboroževanju«. A kopičenje orožij Evropi po Kučanovem prepričanju ne bo prineslo ne miru ne stabilnosti.

Po njegovih besedah je v svetu veliko razlogov, ki zahtevajo, da smo na nevarnosti bolje pripravljeni, kot so posledice podnebnih sprememb, poplave, požari, suše, pa tudi vojne. »Na vse to mora odgovorna politika pripraviti svoje državljane in poskrbeti, da bodo sposobni preživeti,« je poudaril Kučan. Meni, da imamo Slovenci s tovrstnimi pripravami dobre izkušnje, »le nasloniti se je treba nanje in to brez bojazni pred zlorabljanim očitkom o politični kontinuiteti«.

Nujno je usposabljanje državljanov

»Naša vlada sedanje zahteve Nata in EU po okrepitvi obrambe in odpornosti razume širše, ne le kot nakup orožja. Vredno in treba jo je pri tem podpreti. Če puška ni v rokah človeka, ki ve, kako jo je treba uporabiti, zakaj in zoper koga, ostane mrtev, nekoristen predmet. To dejstvo govori v prid nujnosti po obrambnem in zaščitnem usposabljanju državljanov. Ti bodo nosilci soočanja z nevarnostmi in odpravljanjem njihovih posledic,« je dejal.

Po njegovem mnenju je slovenska teritorialna obramba, ki je povezala vse osrednje niti odpora in uspela odvrniti agresijo jugoslovanske armade, dobro izhodišče za iskanje ustreznih rešitev, načinov omenjenega usposabljanja pa je več.

Spomnil je, da imamo Slovenci izkušnjo iz dveh velikih vojn in z osamosvojitveno vojno. »Kot majhen narod na prepišju interesov velikih smo obstali, ker smo bili pogumni, ker smo vedeli, da branimo svoje in da tega namesto nas ne bo storil nihče drug. In ker smo razumeli, katera je prava stran zgodovine. Ta je bila vedno na strani sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in skupnega razvoja. Nikoli na strani vojn. Vse so nam bile vsiljene. Prava stran je bila na strani miru,« je poudaril.