Milan Krek: Če bo šlo tako naprej, bo treba uvesti še kakšen ukrep

Število R, ki pove, koliko ljudi okuži ena oseba, je 1,28, je danes povedal direktro Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek. To je po njegovem precej slabo, zato spet opozarja na pomembnost cepljenja in dosledno izpolnjevanje PCT-pogoja (pa še na obrazne maske, higieno rok in kašljanje v rokav), da bi imeli odprto družbo.

Še kakšen ukrep

Tistim, ki imajo sum na okužbo, Krek pravi, naj karanteno odsedijo doma in ne pohajkujejo naokrog. Po podatkih NIJZ namreč kar 29 odstotkov tistih, ki jim je karantena odrejena, dejansko zboli. Izbruhi se pojavljajo v šolah, pa tudi med študenti. Za te bo, meni Krek, če bo šlo tako naprej, treba uvesti še kakšen ukrep na področju študentskega življenja, kot je denimo študij na daljavo. Za srednje in osnovne šole tega ni omenjal.