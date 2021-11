Milan Krek v solzah zaradi groženj družini

V zaostrenem boju z epidemijo so na udaru vodilni strokovnjaki v državi. Ti že dlje časa opozarjajo, da so tarča groženj, da dobivajo grozilna pisma, deležni pa so jih celo člani njihovih družin. O tem je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV spregovoril direktor NIJZ Milan Krek, ki so ga ob vprašanju o tem, kako grožnje prenašajo njegovi štirje otroci in žena, celo premagale solze.

»Sram me je, da živim med takimi ljudmi, ki mi dnevno grozijo. Nivo komunikacije je padel pod ničlo. To, kar jaz prejemam dnevno na elektronsko pošto. ni vredno niti branja,« je med drugim dejal in spregovoril tudi o incidentu z Zlatanom Čordićem - Zlatkom. »​To je bilo nasilje. Nasilje se nikoli ne oprosti. Slovenci se moramo distancirati od vseh oblik nasilja. Jaz oprostim vse, kar nekdo naredi v šali. Nasilja je toliko zato, ker ga toleriramo. Zlatkovo početje ni bilo primerno. Žalostno je, da je sodišče ugotovilo, da to ni bil prekršek. Sodišča tolerirajo nasilje. To je zelo slabo za državo, v kateri živimo.«