Milan Krek se je izmikal? Tako se je odzval za nas

»Direktor Nijz se postopku ni izmikal,« so se odzvali iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz). Informacijski pooblaščenec je namreč danes objavil, da se je v postopku, ko so pod drobnogled vzeli pisma Janeza Janše državljanom, ves čas izmikal.

»Zaposleni in pristojne službe NIJZ so ves čas postopka (od januarja do maja 2022), tako kot vedno, tvorno sodelovali z Informacijskim pooblaščencem (IP) in tudi pojasnili okoliščine postopka. Poleg tega je IP ugotovil, da pravna podlaga za pošiljanje vabila na cepljenje ni sporna. NIJZ se je odzval na vse pozive, ki jih je prejel od IP,« so sporočili. Dodali so še, da je Krek udeležbo na sestanku, na katerem so sodelovali tudi ostali zaposleni, vključeni v postopek, moral zaradi drugih neodložljivih obveznosti odpovedati. Pa še, da je IP na Nijz naslovil več vprašanj v pisni obliki neposredno na direktorja, na katera je ta tudi pisno odgovoril.

