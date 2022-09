Milan Brglez razkril, zakaj se je naposled odločil za kandidaturo

Evropski poslanec Milan Brglez je kot ključni izpostavil povezovanje in spoštovanje, kar naj bi izkazovala tudi njegova kandidatura za predsednika republike, saj je skupni kandidat SD in Gibanja Svobode. Uradno kandidaturo bo predvidoma vložil v ponedeljek, je povedal v izjavi za medije.

Brglez je pojasnil, da se je za kandidaturo naposled vendarle odločil, ker sta se spremenili tako notranjepolitična kot mednarodnopolitična situacija. Ključne točke njegovega programa bodo povrnitev ugleda funkciji predsednika republike z odgovornim služenjem državljanom in državi tako doma kot v tujini, solidarnost in skrb za soljudi, okolje, trajnostni razvoj, je naštel.

»Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje, to sta dve ključni zadevi in ju moramo v teh težkih časih ponotranjiti,« je dejal Brglez. Podpirata ga tako Gibanje Svoboda kot SD. »Skupni kandidat pomeni, da nisem podrejen nobenemu, ampak delam za to, da bo ta država dobila takšnega predsednika države, kot si ga zasluži. Če ne bi videl možnosti, da pride do povezovanja, se za to kandidaturo niti ne bi odločil.« Če bi kandidiral zgolj kot kandidat SD, bi to po njegovem mnenju pomenilo zgolj drobljenje političnega prostora.