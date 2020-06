Miha v hudih mukah, zdravnika nikjer

»Ja, hitro se je obrnilo pet let. Hvala vsem, ki ste mi v tistih težkih trenutkih stali ob strani in mi še vedno stojite. Hvala tudi vsemu osebju s kardiologije v petem nadstropju UKC in Slovenija transplant,« se je Miha Gašperin iz Trebnjega pred dnevi razveselil svojega 5. rojstnega dne. Čeprav v uradnih dokumentih piše, da jih šteje 47. Miha je dobil novo srce. Da nekaj ni v redu z njegovo srčno pumpo, so odkrili leta 2010 na rednem pregledu v službi. Na EKG so zaznali spremembe, sledili so novi pregledi. Da bi preprečili nadaljnje težave, so mu sprva vstavili defibrilator. V drugem poizkusu je dobil novo srce, in dalo mu je ...