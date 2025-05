Miha napadel Janeza, sodili pa so mu kar sedmošolci (FOTO)

Po tem, ko so pred nedavnim na Vrhovnem sodišču RS gimnazijci, dijaki 3. letnika Gimnazije Vič prevzeli vloge sodnikov, tožilcev, odvetnikov, a tudi obtoženega ter v praksi uprizorili ta pravo glavno obravnavo oz. sojenje, so se sedaj še učenci 7. razreda OŠ Valentina Vodnika Ljubljana udeležili igrane glavne obravnave, na kateri se je moral zaradi nasilnega ravnanja zagovarjati mladoletni Miha Lah. Učenci so z velikim zanimanjem spremljali obravnavo in skupaj s sodnico sprejeli odločitev glede kazni za takšno ravnanje.

»Miha Lah je dne 17.12.2024 okoli 17.00 ure v parku na Vodnikovi v bližini OŠ Valentina Vodnika v Zgornji Šiški v Ljubljani pristopil do mladoletnega Janeza Viranta, ki je sedel na klopci in igral igrice na telefonu, ter mu rekel, naj mu takoj da telefon. Ker mu ga Janez ni hotel dati, ga je močno udaril s pestjo v ramo ter mu dal več klofut po obrazu, tako da so Janezu na tla padla očala in se razbila, ga pri tem tudi zmerjal, da je idiot in debil, zaradi udarcev pa je Janezu Virantu iz nosu tekla kri, rama ga je močno bolela, prav tako je imel otečeno oko ter več modric po obrazu in rami, zaradi česar je bila prizadeta njegova zunanjost, kar je lahka telesna poškodba; z opisanim ravnanjem je mladoletnega Janeza Viranta spravil v podrejen položaj, saj je bil ta star šele 15 let, bil je zelo prestrašen, počutil se je ogroženega in se mu ni mogel upreti.«

Mladostniki so aktivno sodelovali pri obsodbi nasilneža. FOTO: Arhiv Vs Rs

Tako se je glasila obtožba tožilke Jride Mršnik. Gre za storitev kaznivega dejanje nasilništva po drugem v zvezi s prvim odstavkom 296. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) za katerega je zagrožena kazen do treh let zapora. Tožilstvo je v nadaljevanju predlagalo, naj sodišče Mihi Lahu izreče enoleto zaporne kazni, ki pa naj se izvrši tako, da bo namesto bivanja v zaporu opravljal družbeno koristno delo.

Na obravnavi so učenci slišali, da se je Miha Lah še enkrat opravičil Janezu Virantu za svoje ravnanje. Kot je povedal v svojem zagovoru, je potreboval telefon, ker je želel poklicati starše, svojega telefona pa ni imel pri sebi. Bil je slabe volje, ker se mu je mudilo k ortodontu, v šoli je dobil slabo oceno pa še telefona ni imel, in je slabo voljo stresel na Janeza Viranta. Takrat je bil prepričan, da ni potrebe, da Janezu dodatno pojasni, zakaj potrebuje telefon, saj je Janez mlajši od njega in naj bi ga zato ubogal na besedo. Ko Janez ni želel sodelovati, je Miha sklenil, da ga bo pretepel.

Mladostniki so aktivno sodelovali pri obsodbi nasilneža. FOTO: Arhiv Vs Rs

Miha Lah je dejanje že takrat obžaloval, saj je takoj obiskal Janeza v bolnišnici in se mu že takrat opravičil. Na obravnavi je poudaril, da zdaj razume, da bi mu Janez telefon gotovo posodil, če bi mu pojasnil, zakaj ga potrebuje. Čeprav je Miha Lah priznal očitano kaznivo dejanje, je njegova zagovornica Mojca Furlan predlagala, naj sodišče upošteva njegovo mladost, odkrito priznanje in predvsem iskreno obžalovanje. Prav tako naj upošteva, da gre za dobrega dijaka, ki je bil pod stresom in imel tudi smolo s slabo oceno, vendar nikoli prej ni bil obsojen.

Vrhovna sodnica, mag. Andreja Sedej Grčar se je z otroki posvetovala glede kazni – pretehtali so težo dejanja in tudi olajševalne okoliščine pri obtoženem. Čeprav ni opravičila za nasilje, so se strinjali, da lahko sodišče, ker je obtoženec dejanje storil prvič, ga obžaloval in se oškodovancu iskreno opravičil, izreče nadomestno kazen – družbeno koristno delo. Sodnica Sedej Grčar je Mihi Lahu ob tem jasno razložila, da nobeno nasilje - ne verbalno ne fizično - ni dopustno, toleranca pa je ničelna. A ob upoštevanju vseh olajševalnih okoliščin bo namesto zaporne kazni opravljal družbeno koristno delo. Na OŠ Valentina Vodnika bo pomagal pri zagotavljanju varne poti prvošolcev v šolo, skrbel za urejanje okolice in pomagal v kuhinji.

Ob tej priložnosti se je sodnica Sedej Grčar z učenci pogovorila tudi o pomenu tehtnice, meča in knjige - simbolih, ki predstavljajo sodstvo. Pokazala jim je sodniško togo ter razložila razlike med togami oziroma udeleženci sodnega postopka, ki so jih učenci spoznali med igrano glavno obravnavo... Mogoče bo tudi to nekoč koga izmed mladcev pritegnilo v sodniške vrste...