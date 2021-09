»Mevže« in »lenuhi« kaplja čez rob: Hojsa bi sankcionirali

Zgroženi, ker se ni odgovoril na vprašanja

Nedavne izjave notranjega ministra, ko je policiste označil za »lenuhe« in »mevže«, ker se bojijo cepljenja, se je odzval Sindikat policistov Slovenije. S pozivom so se obrnili na svojega šefa, generalnega direktorja policijein poudarili, da so ves čas od začetka epidemije upoštevali navodila, sprejete ukrepe vlade in dostojno prenašali vse kritike javnosti, ki so letele na njih. Ko so se zavzeli za lastne pravice, ki izhajajo iz temeljnih ustavnih postulatov ter pravic iz delovnega razmerja, pa jih je blatil in žalil Hojs.» Kot Vam je poznano, je minister policistke in policiste na družbenem omrežju Twitter že pred časom, označil za »lenuhe«. Kljub temu, da se je Sindikat policistov Slovenije na žaljive besede ministra odzval profesionalno, umirjeno, kulturno in dostojno, ste v izjavi za javnost na istem družbenem omrežju k strpnosti pozvali Sindikat policistov, čeprav je bila nedostojna komunikacija s strani ministra Aleša Hojsa. Vaša poteza je v interni javnosti takrat sprožila burne odzive zaposlenih v policiji,« so zapisali in spomnili Olaja na besede, ko se je v oddaji Politično na RTVS distanciral, ko ga je novinarka vprašala, ali se strinja s to oceno. Zaposleni v policiji so bili zaradi tega ogorčeni in zgroženi.»Ne glede na pretekle dogodke in dejstva, da nikoli do sedaj kot predstojnik Policije niste zavarovali integritete Policije kot institucije ter njenih zaposlenih kot pooblaščenih uradnih oseb, Vas opozarjamo na zadnje nedostojno in žaljivo izražanje ministra o policistkah in policistih,« so zapisali in na Olaja naslovili vprašanja.Policisti Olaja sprašujejo, ali namerava zaščititi integriteto policistov, ali se namerava opredeliti do njegovih izjave, ali je že podal predlog za pregon zaradi razžalitve oziroma ali to namerava sploh narediti in ali bo policija vodila prekrškovni postopek proti ministru Hojsu. Ob tem so Olaja spomnili, da je junija po protestih na podlagi zgražanja dela javnosti na družabnih omrežjih sprožil postopke proti trem policistom in jim izrekel opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. »V zadnjem primeru izjava ministra Aleša Hojsa, ki ga navajamo zgoraj (policisti so največje 'mevže v tej državi'), državljani in državljanke Republike Slovenije izražajo bistveno večje vznemirjenje in razburjenje, kot v primeru, v katerem ste posegli po tako rigoroznih in nesorazmernih ukrepih. Vznemirjenje in razburjenje je posebej veliko med policistkami in policisti kot skupine, ki so bili tarča nedostojnega vedenja posameznika, torej ministra Aleša Hojsa.«Dodali so še, če ocenjuje, da zgražanje javnosti ni dovolj za sprožitev postopkov proti Hojsu, naj upošteva njihov dopis.Sindikat policistov Slovenije je dal Olaju čas, da se zjasni in opredeli do ponedeljka, 27 septembra. Če odgovora ne bo, bodo to razumeli kot dejstvo, da ne namerava zaščititi integritete, časti in dobrega imena policije ter njenih zaposlenih.