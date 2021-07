Metka zdaj ve, da je rojena pod srečno zvezdo

Še posebno je bila navdušena nad nahrbtnikom za piknik.

Štepanjsko naselje je ljubljansko blokovsko naselje. Kaj zato, če leži med tekočo Ljubljanico in poraščenim Golovcem, poletna pripeka ni bila prav nič manjša. Še več, ker smo slepo sledili navigatorju, smo jo med dolgim pešačenjem do tistega vhoda, kjer živi naša naročnica, še toliko bolj čutili. Našo pot je za nameček oteževalo še celotno breme letošnje nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, ki je tudi tokrat resnično bogata in še kako težka!Izkazalo se je, da se je za srečno nagrajenko skrivala gospa, ki si je našo nagrado resnično zaslužila. Že sam uvod je bil imeniten. »Torej se niste šalili?« nas je pozdravila. Metka Poljšak je bila vidno presenečena, celo presunjena. »Le zakaj bi se šalili,« smo ji še zadihano odvrnili. »Razumeti morate, da v življenju nisem še nikdar nič zadela,« je odstirala. Do tistega trenutka je bila Poljšakova tudi povsem prepričana, da ni rojena pod srečno zvezdo. Odslej ve, da je. In ko je s pogledom še enkrat prav počasi potovala po stvareh, ki so bile v nagradnem paketu, je lahko samo še vzkliknila: »To je res tisto pravo darilo za rojstni dan!«Čeprav je praznovala že 1. julija, bo imela svojo fešto šele čez nekaj dni, ko se bodo vsi njeni najljubši že vrnili z morja. Cela vrsta napitkov, ki jih je prejela iz naših rok, bo gotovo poživila njeno praznovanje. Docela se je strinjala in zadovoljno mela z dlanmi.Vedeli smo sicer, da se ne spodobi, pa smo jo vseeno podrezali, za kateri rojstni dan gre. In ko nam je razodela, da je bil to že njen dvainosemdeseti, se je presunjenost preselila v hipu še na nas. Metka Poljšak se pri svojih letih namreč odlično drži, če ne bi pred leti zgrmela v avtobusu, bi bilo njeno zdravje domala popolno.K njenemu imenitnemu zdravju gotovo nekaj pripomore tudi blok, v katerem ni dvigala, v pretežni meri pa tudi kopica vnukinj in pravnukov,inso njihova imena. (Pra)babica jih je namreč ogromno prepazila, pa še jih bo, če bo treba!Metki Poljšak, ki ima hčeriin, smo se morali do tal prikloniti še ob podatku, da je pred dnevi podaljšala vozniško dovoljenje. Še za dve leti. Izjemno je ponosna tudi na svojega twinga, ki je star sicer toliko kot ona, je dejala, 21 let, ter se samo še na široko zarežala. V vseh teh letih ga še ni ranila. Pa se je še do nedavnega z njim vozila tudi na morje.»Oh, to je pa res tako lep nahrbtnik,« pa se ni mogla več zadrževati nekdanja računovodkinja, še kako se je razveselila tudi pribora za piknik in začimb, ki so se skrivali v njem. Poletje s Slovenskimi novicami vsebuje zares za vsakega nekaj, se je strinjala tudi ob zvočniku JBL GO2, ob tem malem, vodoodpornem in trpežnem bluetooth zvočniku z odličnim zvokom, ki ga bo lahko uporabljala kjer koli in kadar koli – tudi na dežju.Kdo ve, nemara ga bo podarila kateremu od svojih številnih naslednikov.Ljubljančanka od rojstva se je tedaj spomnila, da je oni dan našla še neuporabljeno poštno znamko. Takoj je pomislila na svoj najljubši časopis ter na nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami. Poslala je. Nenadoma pa jo je ošvrknil žarek sreče.