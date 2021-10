Meteorologi opozorili, kdaj lahko pričakujemo temperature pod lediščem

Medtem ko so v visokogorju že nekaj dni vremenske razmere podobne zimskim, so se temperature to jutro tudi ponekod po nižinah spustile pod ničlo, še hladneje pa bo v četrtek zjutraj, ko se marsikje obeta slana.

Napovedi kažejo, da lahko slana v četrtek, 14. oktobra, doseže bolj izpostavljene predele. Pričakovana najnižja temperatura pri tleh pa bo do stopinje pod lediščem, sporoča Arso. Nad 1100 metri je že zapadlo nekaj snega.

Za zdaj kaže, da nizka temperatura sicer ne bo ogrožala vinogradniških območij oziroma grozdja, ki še čaka na trtah na pozno trgatev. Zelo verjetno pa bomo posledice pozebe lahko opazovali na jesenskem cvetju. V nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice, na primer plodovke, ki so ponekod še na vrtovih. Plodove (paprike, bučke) se izplača pobrati ali pa jih dobro zaščititi, so v sporočilu za javnost zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).

• Sadno drevje na izpostavljenih mestih najbrž ne bo ogroženo, saj gre na teh območjih v večini za visokodebelne sadovnjake. Tem je pridelek v večini pobrala že spomladanska pozeba, kolikor ga je ostalo, pa so plodovi dovolj visoko nad tlemi, kjer jih negativna temperatura zraka verjetno ne bo dosegla.

Če bo temperatura vendarle prenizka in bo dosegla tudi plodove, pa bodo ti lahko dobili poškodbe, ki jih bomo lahko opazili nekaj dni po slani. Ne gre pa pozabiti, da so zdaj na drevesih večinoma še pozne zimske sorte, ki prenesejo tudi nekaj več mraza.

• Nizka temperatura pa lahko pusti hude posledice na še zeleni koruzi, ki jo kmetje sejejo za primes k travni silaži. Koruza, ki je bila sejana za silažo, pa je ta čas že pospravljena. Koruzi za zrnje, ki jo že pospešeno pobirajo, pa nizka temperatura ne more več do živega. Prav tako ne more škoditi ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika, so še zapisali.

