Meteorologi opazili nepričakovane sledi, opozarjajo na te motnje (FOTO)

Uporabniki spletnih storitev državne meteorološke službe Agencije RS za okolje (Arso) zelo radi pokukamo na Radarsko sliko padavin, ki na interaktivnem zemljevidu Slovenije prikazuje trenutno intenziteto padavin nad nekim območjem. Z animacijo lahko namreč razberemo, ali nad določenim krajem dežuje, kakšna je intenziteta padavin in nenazadnje, v katero smer se premikajo padavine oziroma nevihte. A iz Arsa opozarjajo, da so podatki na animacijo lahko tudi zavajajoči, saj droni povzročajo radarske motnje in na zemljevidu narišejo sledi, kot da gre za padavine.

Takole je videti zemljevid, ko radarsko motnjo povzročajo droni med svojim letom.

FOTO: Arso

»Intenzivne motnje v širokem sektorju so se pojavile v sredo, 3. decembra med 10:50 in 10:55 na Lisci,« so zapisali na facebook strani Arsa. Dodajajo, da državljani pogosto opazijo, kadar se na radarski sliki prikazujejo različni nepričakovani artefakti, zato so se odločili opozoriti na pojav motenj, ki jih povzročajo droni med svojim letom.

Na upravljavce dronov apelirajo, naj poskrbijo, »da je WiFi, preko katerega krmilijo dron ali z njim kakorkoli komunicirajo, pravilno nastavljen, da ne moti radarja.«

Arso meri padavine nad Slovenijo in bližnjo okolico sosednjih držav z dvema vremenskima radarjema – eden je postavljen na Lisci, na Pasji ravni.

