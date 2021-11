Meteorolog Šter o redkem vremenskem pojavu v Sloveniji (FOTO)

Potem ko smo v začetku tedna poročali o pobeljenem visokogorju, je inverzija v hribih v teh dneh poskrbela za presenečenje. Namesto ohladitev, meteorolog Blaž Šter poroča o toplotnem udaru v hribih.

»V hribih toplotni udar. Na Sviščakih pod Snežnikom 1302 m visoko 12 °C, tudi na Kredarici +5 °C. Tudi nad meglo precej visoke oblačnosti in plast s puščavskim prahom. Vrhunec toplote jutri, ko bo na 1000-1300 m blizu 15 °C. Zelo toplo bo tudi na Primorskem okoli 20 °C,« je zapisal na twittrju.

Ta teden bo po napovedi Arsa v nižinah in po notranjosti večinoma še vztrajala nizka oblačnost, medtem ko bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo. Prihaja pa k nam od severovzhoda razmeroma hladen in vlažen zrak. V naslednjem tednu se tako pričakujejo ohladitve.